  • Marathón, en su vigésima primera lucha por el título, busca la ansiada décima: así le ha ido al Monstruo Verde en las finales

    Marathón espera rival en la gran final del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
2025-12-21

El Club Deportivo Marathón vuelve a instalarse en una gran final de la Liga Nacional de Honduras luego de empatar 2-2 ante Platense en la cuarta jornada de las triangulares, el Monstruo Verde aseguró su boleto a la final del Torneo Apertura 2025.

El equipo dirigido por Pablo Lavallén alcanzó siete puntos en tres partidos, una cifra que solo podría igualar Olancho FC, que actualmente suma uno y tiene dos encuentros pendientes. Sin embargo, el formato de las triangulares favorece a los verdolagas, que cuentan con un “punto invisible” por haber finalizado segundos en la tabla general, criterio que les otorga el pase directo a la final en caso de empate en puntos.

Marathón celebra en la casa de Platense, tristeza en Puerto Cortés, el gesto de Pablo Lavallén y el tremendo error del árbitro

Ahora, Marathón espera rival. Olimpia empató ante Motagua, por lo que el panorama sigue abierto. Si Real España y el Ciclón Azul igualan en la próxima jornada, los albos serían automáticamente el contrincante del conjunto sampedrano en la gran final. En caso de una victoria aurinegra, todo se definirá en la última fecha, cuando Olimpia y Real España se enfrenten en un duelo directo: los capitalinos clasificarán con un empate o triunfo, mientras que los dirigidos por Jeaustin Campos estarán obligados a ganar si quieren una final completamente sampedrana en este Apertura 2025.

Más allá de la expectativa por conocer al rival, Marathón llega a esta final con una historia pesada sobre sus hombros. A lo largo de la Liga Nacional, el club ha disputado 20 finales, con un balance de nueve campeonatos y doce subcampeonatos.

Su primera final llegó en 1979, cuando se coronó campeón ante Universidad. Un año después cayó frente a Real España y en 1987 perdió el título ante Olimpia. En la era de torneos cortos, Marathón fue subcampeón en el Apertura 2001/02 ante Motagua, pero se desquitó en el Clausura 2001/02 venciendo a Olimpia. Luego llegaron los títulos del Clausura 2002/03 frente a Motagua y del Apertura 2004/05 ante Olimpia, aunque también varias finales perdidas frente al conjunto albo.

Entre sus coronaciones más recordadas están el Apertura 2007/08 contra Motagua, el Apertura 2008/09 frente a Real España, el Apertura 2009/10 ante Olimpia y la más reciente, el Clausura 2017/18, nuevamente frente al Ciclón Azul. Desde entonces, Marathón ha disputado dos finales en el Apertura 2020/21 y Clausura 2023/24, sin poder levantar el trofeo y ambas perdidas ante Olimpia.

La final del Apertura 2025 representa mucho más que una nueva oportunidad de título. Marathón busca su décima corona en el fútbol hondureño, una que sería histórica por llegar en el año de su centenario, y que además tendría un significado especial como homenaje al expresidente del club, Orinson Amaya, quien falleció el pasado 1 de diciembre tras sufrir un infarto fulminante.

Marathón logra el boleto a la gran final; espera rival entre Olimpia y Real España: así quedó la tabla de posiciones

Los verdolagas también intentarán cortar una sequía de siete años y siete meses sin títulos, una deuda pendiente con su afición que exige la décima en este campeonato. La mesa está servida: Marathón ya está en la final y el contexto le da un tinte emotivo único. Ahora, solo falta conocer al rival que se definirá entre Olimpia y Real España.

FINALES DISPUTADAS POR MARATHÓN EN LIGA NACIONAL

TORNEO RIVAL DESCENLACE

1979 Universidad Campeón

1980 Real España Subcampeón

1987 Olimpia Subcampeón

Apertura 2001/02 Motagua Subcampeón

Clausura 2001/02 Olimpia Campeón

Clausura 2002/03 Motagua Campeón

Clausura 2003/04 Olimpia Subcampeón

Apertura 2004/05 Olimpia Campeón

Clausura 2004/05 Olimpia Subcampeón

Apertura 2005/06 Olimpia Subcampeón

Clausura 2006/07 Real España Subcampeón

Apertura 2007/08 Motagua Campeón

Clausura 2007/08 Olimpia Subcampeón

Apertura 2008/09 Real España Campeón

Apertura 2009/10 Olimpia Campeón

Clausura 2011/12 Olimpia Subcampeón

Clausura 2013/14 Olimpia Subcampeón

Clausura 2017/18 Motagua Campeón

Apertura 2020/21 Olimpia Subcampeón

Clausura 2023/24 Olimpia Subcampeón

Apertura 2025/26 Olimpia/Real España por definirse

Resumen de las 20 finales: 12 perdidas y 8 ganadas.

