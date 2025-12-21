Marathón, en su vigésima primera lucha por el título, busca la ansiada décima: así le ha ido al Monstruo Verde en las finales

<b>TORNEO RIVAL DESCENLACE</b><br /><br />1979 Universidad Campeón<br /><br />1980 Real España Subcampeón<br /><br />1987 Olimpia Subcampeón<br /><br />Apertura 2001/02 Motagua Subcampeón <br /><br />Clausura 2001/02 Olimpia Campeón<br /><br />Clausura 2002/03 Motagua Campeón<br /><br />Clausura 2003/04 Olimpia Subcampeón<br /><br />Apertura 2004/05 Olimpia Campeón<br /><br />Clausura 2004/05 Olimpia Subcampeón<br /><br />Apertura 2005/06 Olimpia Subcampeón<br /><br />Clausura 2006/07 Real España Subcampeón<br /><br />Apertura 2007/08 Motagua Campeón<br /><br />Clausura 2007/08 Olimpia Subcampeón<br /><br />Apertura 2008/09 Real España Campeón<br /><br />Apertura 2009/10 Olimpia Campeón<br /><br />Clausura 2011/12 Olimpia Subcampeón<br /><br />Clausura 2013/14 Olimpia Subcampeón<br /><br />Clausura 2017/18 Motagua Campeón<br /><br />Apertura 2020/21 Olimpia Subcampeón<br /><br />Clausura 2023/24 Olimpia Subcampeón<br /><br />Apertura 2025/26 Olimpia/Real España por definirse<br /><br /><b>Resumen de las 20 finales: </b>12 perdidas y 8 ganadas.