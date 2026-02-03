Olimpia vs América EN VIVO: hora, dónde ver y todo lo que debes saber del partido por la Concacaf Champions Cup

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) asignó al árbitro estadounidense <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/var-concacaf-definio-arbitro-olimpia-america-antecedentes-leon-nacional-champions-PP29151439" target="_blank">Ismail Elfath</a></b> para el duelo entre el León contra las Águilas. Será acompañado por Corey Parker y Kyle Atkins como líneas, el cuarto árbitro es Rosendo Mendoza, en el VAR estarán Allen Chapman y AVAR-1 Benjamin Whitty de Islas Caimán.