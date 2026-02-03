Olimpia vs América EN VIVO: hora, dónde ver y todo lo que debes saber del partido por la Concacaf Champions Cup

El Olimpia y el América iniciarán este martes su camino en la Copa de Campeones de la Concacaf con el partido de ida de la primera ronda, que se jugará en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El conjunto merengue, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, llega a la cita de esta noche luego empatar 2-2 el pasado sábado frente al Juticalpa FC en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, donde marcha tercero con cinco puntos, mismos que Marathón.

Pese a la condición de favorito del equipo mexicano, "Los leones" del Olimpia confían en la localía y en el olfato goleador del delantero Jorge 'Toro' Benguché, quien viene de ser el máximo artillero de la Copa Centroamericana con ocho tantos. Hasta la fecha, el historial favorece al conjunto mexicano, que avanzaron en dos ocasiones ante el equipo hondureño, mientras que el Rey de Copas logró imponerse en una serie previa. Por su parte, el América, bajo el mando del brasileño André Jardine, aterrizó en Tegucigalpa el domingo para afrontar el juego contra Olimpia, vigente bicampeón del fútbol hondureño, por la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup. Las Águilas de México, que ostentan siete títulos de la competición, cuentan en sus filas con figuras de la talla del mediocampista uruguayo Brian Rodríguez y el guardameta Luis Malagón. Cabe mencionar que en los últimos días perdieron a Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin.

El Olimpia, el club más laureado de Honduras con 40 títulos, y el América buscarán este martes un resultado favorable que encamine la eliminatoria antes de la vuelta. El pase a la siguiente ronda se decidirá el próximo 11 de febrero en el partido de vuelta que se disputará en territorio mexicano.

HORA Y DÓNDE VER EL OLIMPIA VS AMÉRICA

El duelo entre Olimpia y América se disputará este martes a las 8 de la noche (hora de Honduras y México) y se podrá ver a través de ESPN, vía streaming en Disney Plus y seguir todos los detalles desde el coloso capitalino en las plataformas de Diario Diez.

CUARTETA ARBITRAL DEL PARTIDO

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) asignó al árbitro estadounidense Ismail Elfath para el duelo entre el León contra las Águilas. Será acompañado por Corey Parker y Kyle Atkins como líneas, el cuarto árbitro es Rosendo Mendoza, en el VAR estarán Allen Chapman y AVAR-1 Benjamin Whitty de Islas Caimán.

¿A QUÉ HORA SE ABRIRÁN LOS PORTONES Y CERRARÁN LAS CALLES?

Los portones del Estadio Nacional Chelato Uclés se abrirán a las 5:00 de la tarde para que los aficionados puedan ingresar al coloso capitalino con tiempo, en orden y evitar aglomeraciones a pocos minutos de que comience el encuentro tan esperado.