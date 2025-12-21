Torneo de reservas en Honduras: Victoria sorprende en las triangulares y al Olimpia le meten presión

Por el Grupo B el sorprendente <b>Victoria </b>es el puntero con cuatro puntos producto de un triunfo y un empate, dejando en el segundo lugar al <b>UPNFM </b>con tres unidades y último lugar el <b>Marathón </b>sumando un puntito.La Liga Nacional de Honduras girará una circular para conocer cómo quedarán estipuladas las próximas jornadas con su día y hora para el desarrollo de los partidos y que al final de las triangulares se conozcan a los finalistas.Cabe resaltar que <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olancho-fc-humillo-grandes-yankel-rosenthal-frente-marathon-corona-campeon-del-torneo-de-reservas-FG25984089" target="_blank">Olancho FC, vigente campeón de reservas</a></b>, no logró clasificar a la liguilla ni tampoco lo hizo el <b>Motagua</b>, cuyo club tiene una de las mejores canteras de Honduras, pero que le ha venido costando destacar bajo la tutela de <b>Milton 'Jocón' Reyes.</b>