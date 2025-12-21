Liga Nacional

Torneo de reservas en Honduras: Victoria sorprende en las triangulares y al Olimpia le meten presión

Las reservas del Victoria contrastan con lo que sucedió con la primera plantilla en la Liga Nacional. Están luchando por la final.

2025-12-21

El Torneo de Reservas de la Liga Nacional de Honduras en su torneo Apertura 2025 sigue su curso y ya con la tercera jornada de las triangulares finales dilucidades ya se puede ir valorando qué es lo que puede suceder rumbo a la gran final.

Los dos mejores posicionados en la tabla de las vueltas regulares fueron Olimpia y Lobos UPNFM, y por ende en el sorteo fueron cabezas de serie de los grupos A y B. Además, cuentan con el 'punto invisible'.

Y actualmente después de las tres primeras fechas que dejó como resultados el triunfo de la UPNFM 3-2 sobre Marathón y del gane como local del Olimpia 2-1 contra Platense, hubo algunas modificaciones en las tablas.

En el primer encuadre el Olimpia y Real España lo lideran con 4 puntos con igual cantidad de goles en la diferencia, no obstante, el criterio de desempate haría clasificar a la gran final a los albos. Platense ha perdido sus dos partidos y es último con ninguna unidad sumada en la casilla.

Victoria está luchando para clasificar a la que sería una final histórica para sus reservas.

Por el Grupo B el sorprendente Victoria es el puntero con cuatro puntos producto de un triunfo y un empate, dejando en el segundo lugar al UPNFM con tres unidades y último lugar el Marathón sumando un puntito.

La Liga Nacional de Honduras girará una circular para conocer cómo quedarán estipuladas las próximas jornadas con su día y hora para el desarrollo de los partidos y que al final de las triangulares se conozcan a los finalistas.

Cabe resaltar que Olancho FC, vigente campeón de reservas, no logró clasificar a la liguilla ni tampoco lo hizo el Motagua, cuyo club tiene una de las mejores canteras de Honduras, pero que le ha venido costando destacar bajo la tutela de Milton 'Jocón' Reyes.

