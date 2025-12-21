Torneo de reservas en Honduras: Victoria sorprende en las triangulares y al Olimpia le meten presión

El Torneo de Reservas de la Liga Nacional de Honduras en su torneo Apertura 2025 sigue su curso y ya con la tercera jornada de las triangulares finales dilucidades ya se puede ir valorando qué es lo que puede suceder rumbo a la gran final.

Los dos mejores posicionados en la tabla de las vueltas regulares fueron Olimpia y Lobos UPNFM, y por ende en el sorteo fueron cabezas de serie de los grupos A y B. Además, cuentan con el 'punto invisible'.

Y actualmente después de las tres primeras fechas que dejó como resultados el triunfo de la UPNFM 3-2 sobre Marathón y del gane como local del Olimpia 2-1 contra Platense, hubo algunas modificaciones en las tablas.

En el primer encuadre el Olimpia y Real España lo lideran con 4 puntos con igual cantidad de goles en la diferencia, no obstante, el criterio de desempate haría clasificar a la gran final a los albos. Platense ha perdido sus dos partidos y es último con ninguna unidad sumada en la casilla.