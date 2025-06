Juan Pablo Montes rompe el silencio tras sus salidas de Olimpia y Motagua: "cuando no salía en el listado, me deprimía"

Al no tener tantos reflectores o ser un futbolista muy ostentoso, muchos pasan por alto que el experimentado zaguero central Juan Pablo Montes ha ganado 11 títulos ligueros con Motagua y Olimpia, una Liga de Concacaf y fue mundialista en Brasil 2014. El oriundo de Sulaco, Yoro, atendió a Diario DIEZ para responder muchas interrogantes; entre ellas, las diferencias entre las instituciones azul y blanca. Además, dejo un mensaje a los que dicen que estuvo “becado” con Pedro Troglio.

Hace unas semanas te despidió Olimpia en redes sociales, ¿ya te has asegurado con algún equipo o cómo está la situación? Para ser sincero sí me han llamado dos equipos de segunda división, también tuve pláticas con la UPN, pero eso es todo por ahora. Confiamos en Dios y esperamos con calma lo que viene.

Dicen que por tu estatura y fuerza te contrataban para jalar maíz allá en Sulaco, ¿es cierto eso? No, la verdad que no. Yo era el chofer. Yo manejaba. Mi papá me inculcó el trabajo y aprendí a manejar camiones con un vecino que tenía a la par de mi casa. Jalábamos de todo: piedras, maíz, arena. ¿A qué edad aprendiste a manejar transporte pesado? A los 11 años. Aunque no lo creás, por mi tamaño siempre fui alto y podía alcanzar los pedales sin problema. Aprendí a manejar camiones, tractores, motos. De todo, menos avión y barco. Cambiando de tema, muy pocos recuerdan que fuiste mundialista en Brasil 2014. ¿Qué recuerdos te dejó? Sí, gracias a Dios tuve esa oportunidad. Lastimosamente no jugué, pero fue una linda experiencia compartir con selecciones y jugadores que uno siempre admiró. ¿Te dolió no jugar aunque fuera unos minutos? Sí, claro, como jugador uno siempre quiere tener minutos. Pero me llevé la experiencia y la comparto con mis hijos, que ahora me preguntan mucho sobre eso. LEA TAMBIÉN: Olimpia oficializa su séptima baja y confirma nuevo fichaje para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana 2025 Pasaste varios años en Motagua y luego en Olimpia, ¿qué diferencias notaste entre ambos clubes? Son instituciones muy diferentes. En Olimpia sentí que le dan más interés al jugador con más tiempo en el club. En Motagua no lo sentí así, y eso me decepcionó un poco. Pero tengo cariño por ambos equipos. No saliste bien de Motagua, ¿verdad? No, gané seis títulos y luego me dijeron que ya no contaban conmigo. Me dolió, pero ya me lo esperaba. Si lo hicieron con Amado, ¿por qué no conmigo? ¿Fue una pesadilla estar en Olimpia por los pocos minutos que jugaste? Cuando llegué tuve participación, pero luego vinieron lesiones que me pasaron factura. En Olimpia hay mucha competencia, cada posición tiene 3 o 4 jugadores. Si bajás el nivel, hay alguien listo para entrar.

¿No te desesperabas por no jugar? Sí, claro que sí. Pero con la experiencia aprendés que el técnico tiene la última palabra. Hay que respetar eso. Me contaron que siempre eras de los primeros en llegar a entrenar... Sí, siempre me ha gustado ser puntual. Era el primero, y luego llegaban otros como Justin, Boniek y Moisés Rodríguez. A Moisés lo aconsejábamos mucho y aprendió a llegar temprano. ¿Cómo te sentías al saber que hacías todo bien pero no aparecías en la lista? Siempre me mantuve positivo. Entrenaba al 100%, creyendo que iba a jugar. Pero cuando no salía en el listado, claro que me deprimía. Después pasaba el partido y había que seguir. ¿Escuchaste cuando decían que eras uno de los “becados” de Olimpia? No, nunca presto atención a los comentarios. Me entero solo si alguien me manda algo. No me gusta ver eso porque perturba la mente. La gente tiene derecho a opinar, pero yo prefiero enfocarme en lo mío.