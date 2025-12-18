Alexy Vega escogió su mejor golazo ante Platense y la confianza tras el debut del meta Humberto Juárez: "Noche memorable"

"Feliz, una noche memorable, el equipo hizo un gran trabajo", comenzó diciendo el autor del doblete y de paso llegar a 12 goles en el presente campeonato.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/rumbo-puskas-alexy-vega-conejo-sombrero-tremendo-golazo-platense-fifa-OL28671528" target="_blank">La primera anotación nunca</a></b> la olvidará el atacante. "Desde que Isaac me dio el pase, controlo, miré que iba para atrás el portero, busqué más el toque que fuerza y la metí en el ángulo, fue golazo", relató.Confesó que no fue la primera vez que quiso anotar un gol de tal magnitud. "Fue el primero así, Buba me tapó uno y ahora me salió". Y agregó: "Son goles que se dan poco y yo los he hecho, contento".Marathón llegó a 6 puntos y con un empate el domingo en la casa de Platense obtendrán de forma automática el pasaje a la gran final del campeonato, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/tablas-posiciones-marathon-paso-amarrar-boleto-gran-final-platense-olimpia-LL28671684" target="_blank">esperado al líder de la Triangular A</a></b> que ya solamente disputan Olimpia y Real España."Tenemos que ir a Puerto Cortés a buscar ese triunfo que nos ponga en la final, nada está escrito, vamos con la convicción", afirmó el futbolista.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/quien-eportero-debutante-regalo-especial-yio-puerto-bellazas-olimpico-marathon-platense-liguilla-CL28671146#image-1" target="_blank">Sobre el debut Humberto Juárez</a></b> en el arco a sus 19 años, Alexy Vega ratificó que lo han apoyado y tiene gran potencial: "Sí, ha venido trabajando bien, estábamos confiando que iba a hacer un gran partido, no fue fácil y espero que tenga más confianza".