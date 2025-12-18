Alexy Vega escogió su mejor golazo ante Platense y la confianza tras el debut del meta Humberto Juárez: "Noche memorable"

Alexy Vega marcó el primero desde casi el centro del campo y el segundo con un remate cruzado, ambos se fueron al ángulo del arco defendido por el colombiano Javier Orobio que solamente adornó las fotos.

Tremenda noche de golazos realizó Alexy Vega y Marathón fue el más feliz en la goleada por 3-0 frente al Platense en la fecha 3 de la Triangular B que los tiene a un punto de meterse en la gran final del torneo Apertura.

"Feliz, una noche memorable, el equipo hizo un gran trabajo", comenzó diciendo el autor del doblete y de paso llegar a 12 goles en el presente campeonato.

La primera anotación nunca la olvidará el atacante. "Desde que Isaac me dio el pase, controlo, miré que iba para atrás el portero, busqué más el toque que fuerza y la metí en el ángulo, fue golazo", relató.

Confesó que no fue la primera vez que quiso anotar un gol de tal magnitud. "Fue el primero así, Buba me tapó uno y ahora me salió". Y agregó: "Son goles que se dan poco y yo los he hecho, contento".

Marathón llegó a 6 puntos y con un empate el domingo en la casa de Platense obtendrán de forma automática el pasaje a la gran final del campeonato, esperado al líder de la Triangular A que ya solamente disputan Olimpia y Real España.

"Tenemos que ir a Puerto Cortés a buscar ese triunfo que nos ponga en la final, nada está escrito, vamos con la convicción", afirmó el futbolista.

Sobre el debut Humberto Juárez en el arco a sus 19 años, Alexy Vega ratificó que lo han apoyado y tiene gran potencial: "Sí, ha venido trabajando bien, estábamos confiando que iba a hacer un gran partido, no fue fácil y espero que tenga más confianza".