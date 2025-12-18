Mario Moncada revela detalles inéditos del fichaje de su nieto Dereck al Necaxa: “Les hice saber...”

Su representante en este camino<b> ha sido su abuelo Mario Moncada,</b> exárbitro profesional de la Liga Nacional y comisionado de Condepor, mismo que reveló los detalles previos a conocerse la información.Mario Moncada dio a conocer detalles que sorprendieron a muchos al responderle a la cuenta de Facebook CD Olimpia Noticias sobre la salida de su nieto al extranjero.“Lo manejo yo, primera opción fue siempre Olimpia, me reuní con <b>Rafa Villeda y Osman Madrid en mi oficina</b> y les hice saber cuáles eran mis condiciones para renovar contrato, no aceptaron”, destacó Mario Moncada en la respuesta que dio.Y agregó: “Les fui claro que lo único que quería era que lo vendieron ellos en agradecimiento a una institución que me le abrió las puertas”.Dereck Moncada tiene 5 goles en el presente torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, su último tanto lo hizo el miércoles 17 de diciembre<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-elimina-triangulares-al-motagua-boleto-final-del-apertura-de-la-liga-nacional-EJ28659814" target="_blank"> cuando le marcó al Motagua.</a></b>