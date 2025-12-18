Marathón vs Platense EN VIVO: El monstruo verde va por dar un zarpazo de clasificación a la Gran Final de Liga Nacional

El monstruo verde es líder del Grupo B de las triangulares con 3 unidades, esto producto del triunfo ante el <b>Olancho FC</b> (0-3) en el Juan Ramón Brevé. Le sigue el tiburón con 1 punto y en el fondo se encuentran los Potros sin unidades tras dos encuentros disputados; el equipo olanchano amenazó con retirarse del Apertura 2025 sin disputar los últimos juegos.Los esmeraldas y el Tiburón se vuelven a ver las caras luego del pasado duelo el pasado 8 de noviembre en San Pedro Sula. Los sampedranos se llevaron el triunfo por la mínima en la jornada 19 de la segunda vuelta.De momento, <b>Platense </b>en su regreso, no le pudo ganar a <b>Marathón</b>. Cabe recordar que en la primera ronda, igualaron 1-1 en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Ahora cambia el escenario, pero los protagonistas son los mismos, con el mismo objetivo de alcanzar la gran final.