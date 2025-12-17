Javier López se calienta en conferencia tras eliminación del Motagua ante Olimpia: "No me siento ningún fracasado"

<b>Se dice que usted fracasó en los objetivos: no llegó a la final, no fue campeón ni clasificó a la Copa de Campeones. ¿Se siente aplazado como técnico de Motagua y qué le dice a la directiva y a la afición?</b><br /><br />Me hiciste esa misma pregunta cuando pasó con el tema de Alajuela. Ya te digo que la palabra ponla tú como a ti te guste. Si para ti esto es un fracaso, es un fracaso. Para mí no. No me siento ningún fracasado, no me sentí ningún fracasado cuando Alajuela nos eliminó en la Copa Centroamericana y no me siento ningún fracasado hoy. Soy alguien que vino aquí con un propósito. Mi propósito es que este equipo sea campeón jugando de una manera diferente a la que venía siendo durante muchos años, y no ceso en el esfuerzo de seguirlo intentando una y otra vez.Evidentemente ahora tengo un aprendizaje que no tenía cuando llegué y estoy seguro de que estamos dando los pasos necesarios. Vine a un proyecto en el peor contexto en el que puede llegar un entrenador. Ha habido luces. Si las quieres ver, las puedes ver; si quieres ver todo negro y oscuro, pues es todo negro y oscuro. Es tan simple como el partido de hoy: Droopy al palo, que yo ya canté gol, y treinta segundos después, doble palo y gol de Olimpia.Esa no puede ser la diferencia entre ser un fracasado y ser un exitoso. Este torneo va a dejar muchos fracasados porque solo uno va a ser campeón. Ser campeón era el objetivo de cuatro o cinco instituciones. Entonces, vamos a bajarle un poquito a esa palabra. Tristeza, decepción, objetivos que no se han alcanzado, sí. Pero solo uno lo alcanza. Yo no me siento ningún fracasado. Respeto tu opinión, pero la mía no.Estoy en el proceso y tengo muy claro cuál es mi propósito: no solo que este equipo gane, sino que gane mostrando unas señas de identidad muy concretas, con las que me siento identificado y que son las que me trajeron aquí. Tengo muy claro cómo estaba este equipo cuando llegamos y tengo claro que el aficionado puede irse triste o decepcionado, pero creo que empiezan a verse brotes verdes que a medio y largo plazo pueden crear lo que todos venimos a buscar.<b>¿Cómo se encaran los partidos que restan, como pretemporada o pensando en el próximo torneo?</b><br /><br />Tenemos que ser siempre muy respetuosos con la competición, con nosotros mismos, con Motagua, con Olimpia, con Real España y con la propia competición. Los afrontaremos como lo que son: dos partidos importantísimos en los que vamos a tratar de hacer un buen juego y vamos a tratar de ganar.