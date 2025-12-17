Olimpia elimina a Motagua y acaricia la final del Apertura 2025: así quedó la tabla de posiciones de la triangular "A"

Los de <b>Javier López</b> están firmando una pésima temporada luego de quedar eliminados de la <b>Copa Centroamericana</b>, quedarse sin boleto a la <b>Champions de Concacaf</b> y ahora están oficialmente eliminados y sin posibilidades de ganar el <b>Apertura 2025</b>.Ahora, el Ciclón Azul jugará ante el mismo club melenudo el próximo sábado 20 de diciembre a las 7 de la noche en el mismo escenario. Sin embargo, este partido solo podrá servir para que los melenudos aseguren su clasificación a la final. Lo peor que puede pasar es que la sigan acariciando.