Olimpia elimina a Motagua y acaricia la final del Apertura 2025: así quedó la tabla de posiciones de la triangular "A"

OFICIAL: Motagua queda eliminado del torneo a manos de nada más y nada menos que Olimpia y así quedó la tabla de posiciones.

    Olimpia derrotó con autoridad al Motagua y los deja eliminados del Apertura 2025 de la Liga Nacional.
2025-12-17

¡Se acabó el torneo para Motagua! Olimpia derrotó 2-0 y eliminó al Ciclón Azul; con esta victoria, los melenudos dejan fuera a su archirrival de las triangulares del Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Los Albos tienen pie y medio en la gran final gracias al triunfo de este jueves en el Estadio Nacional Chelato Uclés, con goles de Dereck Moncada (62') y el encargado de sellar el triunfo fue Maynor Arzú, con su remate que fue desviado por Luis Ortiz (72'), y por lo tanto será marcado como autogol del portero azul.

Olimpia despacha de las triangulares al Motagua y tiene pie y medio en la final del Apertura de la Liga Nacional

Hay maneras de quedar eliminado... pero es que a Motagua lo dejó fuera nada más y nada menos que su archirrival, Olimpia. A esto se suma la dolorosa goleada que le recetó Real España (0-3) el pasado sábado, lo que los deja sin chances de clasificar.

Los de Javier López están firmando una pésima temporada luego de quedar eliminados de la Copa Centroamericana, quedarse sin boleto a la Champions de Concacaf y ahora están oficialmente eliminados y sin posibilidades de ganar el Apertura 2025.

Ahora, el Ciclón Azul jugará ante el mismo club melenudo el próximo sábado 20 de diciembre a las 7 de la noche en el mismo escenario. Sin embargo, este partido solo podrá servir para que los melenudos aseguren su clasificación a la final. Lo peor que puede pasar es que la sigan acariciando.

FICHAJES: Motagua meterá dos bombazos al mercado, Yustin Arboleda con ofrecimientos en Centroamérica y el futuro de Diego Vazquez

Por su parte, Real España descansará la próxima jornada nuevamente y esperará que Olimpia no le gane a Motagua para poder tener una posibilidad de soñar con la ansiada 13. De lo contrario, los aurinegros también quedarían sin opciones de ser campeones.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LA TRIANGULAR "A"

