Olimpia elimina a Motagua y acaricia la final del Apertura 2025: así quedó la tabla de posiciones de la triangular "A"

¡Se acabó el torneo para Motagua! Olimpia derrotó 2-0 y eliminó al Ciclón Azul; con esta victoria, los melenudos dejan fuera a su archirrival de las triangulares del Apertura 2025 de la Liga Nacional. Los Albos tienen pie y medio en la gran final gracias al triunfo de este jueves en el Estadio Nacional Chelato Uclés, con goles de Dereck Moncada (62') y el encargado de sellar el triunfo fue Maynor Arzú, con su remate que fue desviado por Luis Ortiz (72'), y por lo tanto será marcado como autogol del portero azul.

Hay maneras de quedar eliminado... pero es que a Motagua lo dejó fuera nada más y nada menos que su archirrival, Olimpia. A esto se suma la dolorosa goleada que le recetó Real España (0-3) el pasado sábado, lo que los deja sin chances de clasificar.

Los de Javier López están firmando una pésima temporada luego de quedar eliminados de la Copa Centroamericana, quedarse sin boleto a la Champions de Concacaf y ahora están oficialmente eliminados y sin posibilidades de ganar el Apertura 2025. Ahora, el Ciclón Azul jugará ante el mismo club melenudo el próximo sábado 20 de diciembre a las 7 de la noche en el mismo escenario. Sin embargo, este partido solo podrá servir para que los melenudos aseguren su clasificación a la final. Lo peor que puede pasar es que la sigan acariciando.

Por su parte, Real España descansará la próxima jornada nuevamente y esperará que Olimpia no le gane a Motagua para poder tener una posibilidad de soñar con la ansiada 13. De lo contrario, los aurinegros también quedarían sin opciones de ser campeones.