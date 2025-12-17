Olimpia despacha de las triangulares al Motagua y tiene pie y medio en la final del Apertura de la Liga Nacional

El clásico capitalino volvió a teñirse de blanco. Olimpia derrotó a Motagua en la tercera jornada de las triangulares del torneo Apertura, resultado que significó la eliminación directa del Ciclón Azul y dejó al León a solo un triunfo de sellar su boleto a la gran final del campeonato.

Desde los primeros minutos, Olimpia mostró mayor iniciativa y ambición. Apenas al 6’, ganó un tiro libre peligroso por la banda derecha, y al 9’ Michaell Chirinos probó por primera vez a Luis Ortiz, quien respondió con seguridad. Motagua intentó reaccionar con un remate débil de John Kleber, pero el control del juego seguía siendo albo.

El León estuvo cerca de abrir el marcador en varias ocasiones durante el primer tiempo. A los 14’, Jorge Benguché sacó un disparo que John Kleber logró salvar sobre la línea, y más tarde Agustín Mulet exigió a Ortiz con un potente derechazo. Antes del descanso, Carlos “Mango” Sánchez ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca, avisando lo que vendría en el complemento.