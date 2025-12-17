Olimpia despacha de las triangulares al Motagua y tiene pie y medio en la final del Apertura de la Liga Nacional

En la segunda mitad el partido se inclinó definitivamente para Olimpia. Motagua se salvó al 49’ con una espectacular atajada de Ortiz ante un cabezazo de Dereck Moncada, pero al 62’ el guardián azul ya no pudo hacer nada. Carlos Sánchez mandó un centro preciso y Moncada se elevó para definir de cabeza al segundo palo y poner el 1-0.Motagua quedó golpeado y al borde de la eliminación, mientras Olimpia no bajó el ritmo. Rodrigo “Droopy” Gómez estrelló dos remates en el poste, y Benguché volvió a probar con potencia. La sentencia llegó al 72’, cuando Maynor Arzú se metió al área, su disparo pegó en el poste y el rebote terminó rebotando en Luis Ortiz para el 2-0 definitivo.Con el pitazo final, Olimpia celebró un triunfo que vale oro: eliminó a su acérrimo rival de las triangulares y quedó a un paso de la gran final del Apertura. El Motagua, sin respuestas en los momentos clave, se despidió del torneo, mientras el León reafirmó su candidatura al título.