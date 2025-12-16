The Best: los mejores de 2025

Estadisticas de ligas
Rueda vs Róchez "Fueron cosas muy raras"
Cruces de la muerte en la Champions de Concacaf
Otra corona al rey del mundo
Orinson Amaya, el fútbol de Honduras te va a extrañar
Orinson Amaya será un "Presidente Eterno"
Pulso de Killers en el Apertura 2025
Marathón cumple 100 años de fundación. ¡El Monstruo ya tiene un siglo!
Edrick Menjívar recalca que no volverá a la Selección
Honduras queda fuera de un mundial una vez más
Presidente de Liga Nacional llama a la calma y envía un mensaje al Olancho FC: "Aunque genera algún tipo de suspicacias..."
Benigno Pineda responde a la polémica arbitral del Platense vs Olancho y manda mensaje a Samuel García
Barcelona sufrió mucho contra el modesto Guadalajara, pero clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey 2025
Presidente de Liga Nacional de Honduras confirma partidos para el 24 y 25 de diciembre: "Ningún club ha pedido cambio"
Dembélé consigue el premio The Best de la FIFA tras imponerse sobre Lamine Yamal y Mbappé
Jonathan Rougier regresaría a Honduras, se va Javier López y el fututo de Brayan Félix
Menjívar atiza contra el formato de Liga Nacional, confiesa la charla con Troglio y, ¿regresará a la selección?: "La herida sigue"
Faitelson cuenta todo lo que ocurrió con Mohamed: "Solo doy entrevista si te mandan a ti a la mi***"
Chirinos advierte a Motagua, habla de la inmadurez de Marcelo Santos y sobre su renovación con Olimpia: "Es responsabilidad de él"
Xabi Alonso sentencia al Barcelona por el caso Negreira y todo el Real Madrid está de acuerdo: "Que se sepa..."
Le metieron cuatro goles al Manchester United en casa y sufre duro réves en la tabla de posiciones de la Premier League
Tras la ruptura
Laura Meza confirma el trabajo al que se dedicará tras su inesperada ruptura con Rodrigo Auzmendi ¿Y la TV?
Real Madrid con el gran borrado, Barcelona con dos y PSG arrasa: el mejor 11 del año elegido en el The Best 2025
Un histórico técnico del Real Madrid sumado a Diogo Jota: los famoso del deporte que murieron en este 2025
Bota de Oro 2025: el desconocido goleador que busca dar el golpe más duro a Mbappé, Haaland y Harry Kane