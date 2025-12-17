Mario Berríos confirma proyectos en Marathón, panorama presidencial y abre la puerta a Lavallén a la Selección

Mario Berríos se refirió a la situación dirigencial que atraviesa Marathón tras la ausencia del presidente Orinson Amaya, reconociendo que no ha sido un proceso fácil para quienes están ligados al club. Explicó que, por ahora, la junta directiva ha optado por darle continuidad al proyecto que él inició, respetando su legado y brindando respaldo al equipo en lo que resta del torneo, mientras que para el próximo año se convocará a una asamblea para definir quién asumirá la presidencia. Además, confirmó que la Liga ya comunicó oficialmente que el partido programado para el 25 de diciembre se disputará, por lo que Marathón deberá acatar la decisión en medio del contexto generado por el caso de Olancho. Sobre el futuro de Pablo Lavallén, Berríos admitió que el trabajo del técnico argentino es digno de admiración y que no sorprendería que sea considerado para la Selección de Honduras. No obstante, dejó claro que el entrenador está plenamente enfocado en Marathón y en el objetivo de pelear por el campeonato, aunque aseguró que, si en algún momento recibe un llamado de la Federación, la dirigencia lo respaldaría, entendiendo que dirigir a la Bicolor es una aspiración legítima para cualquier entrenador.





LA CONFERENCIA

¿Qué puede decir sobre todo lo que ha pasado con Olancho y si realmente se va a jugar la próxima semana el partido programado para el 25 de diciembre por la Liga? ¿Se va a jugar o cómo está la situación?



Bueno, eso creo que ya lo comunicó la Liga, que sí se va a jugar. Es algo que no nos corresponde a nosotros tomar esa decisión. Ya la Liga hizo su comunicado y toca cumplir.



¿Cómo está Marathón para el partido de este jueves contra Platense, que se va a jugar por la noche en el Olímpico, esperando el apoyo de la afición y buscando estar cada vez más cerca de la final?



Esperamos contar con el apoyo de la afición. Sabemos que es un partido importante para nosotros, sería un paso que ratificaría el buen momento que viene pasando el equipo. Va a ser importante el apoyo de la afición y que juntos podamos seguir luchando por ese objetivo.



¿Qué expectativas se tienen de Marathón, ya viendo que al equipo no le pesan estas instancias? Enfrentan a un Platense que ha sido considerado la cenicienta. ¿Qué tanto puede jugar eso en contra?



No, creo que Platense viene haciendo un gran torneo, lo ha demostrado a lo largo de las vueltas. Ha sido un equipo competitivo. Sabemos a lo que Marathón se va a enfrentar. Igual Marathón es un equipo muy consolidado, que viene mejorando partido a partido, y eso es importante para nosotros. Toca ratificarlo el día de mañana.



Marathón ha mejorado en lo futbolístico y en lo administrativo, pero al no estar Orinson Amaya, ¿cómo está el organigrama dirigencial del club? ¿Ya se ha hablado de quién tomará la presidencia? La verdad que es un tema que no ha sido fácil para nosotros los marathones, más para los que estamos de cerca y ligados al club. Sabemos que hemos perdido la cabeza, al presidente, y todo lo que significaba Orinson para Marathón.



¿Cómo se ha manejado la directiva tras esa pérdida?



Se ha tratado de continuar, de por lo menos apoyar al equipo como junta directiva en lo que resta del torneo y luego, para el siguiente torneo o el siguiente año, ver qué decisiones se van a tomar. Por ahora es darle continuidad a este proyecto, a esto que Orinson había comenzado, con el respaldo y apoyo de cada uno de los compañeros de junta directiva.