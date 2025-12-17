Mario Berríos confirma proyectos en Marathón, panorama presidencial y abre la puerta a Lavallén a la Selección

<b>Mario Berríos</b> se refirió a la situación dirigencial que atraviesa <b>Marathón</b> tras la ausencia del presidente <b>Orinson Amaya,</b> reconociendo que no ha sido un proceso fácil para quienes están ligados al club. Explicó que, por ahora, la junta directiva ha optado por darle continuidad al proyecto que él inició, respetando su legado y brindando respaldo al equipo en lo que resta del torneo, mientras que para el próximo año se convocará a una asamblea para definir quién asumirá la presidencia.Además, confirmó que la Liga ya comunicó oficialmente que el partido programado para el 25 de diciembre se disputará, por lo que <b>Marathón</b> deberá acatar la decisión en medio del contexto generado por el caso de<b> Olancho.</b>Sobre el futuro de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/lavallen-responde-si-dirigiria-seleccion-honduras-platense-marathon-formato-liga-nacional-AJ28653289" target="_blank">Pablo Lavallén</a>, Berríos</b> admitió que el trabajo del técnico argentino es digno de admiración y que no sorprendería que sea considerado para la Selección de Honduras. No obstante, dejó claro que el entrenador está plenamente enfocado en Marathón y en el objetivo de pelear por el campeonato, aunque aseguró que, si en algún momento recibe un llamado de la Federación, la dirigencia lo respaldaría, entendiendo que dirigir a la Bicolor es una aspiración legítima para cualquier entrenador.