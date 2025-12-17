Lavallén enfría rumores con la Selección de Honduras y atiza contra el formato de la Liga Nacional: "No le veo visión"

<b>Profe, ¿cómo se viene planteando el Marathón para el día de mañana, sabiendo que ya tiene jornada doble y que el domingo vuelve a jugar contra el mismo rival?</b><br />Venimos trabajando de buena manera. Seguramente mañana va a ser un partido muy exigente, como siempre lo son los encuentros con Platense, y esperamos sacar el mejor resultado.<br /><br /><b>¿Cómo ha estado el equipo en estos días, después de haber debutado con triunfo?</b><br />Bien. Esta semana larga nos ha servido para recuperar futbolistas, para trabajar tranquilos y para mirar a los rivales mientras ellos juegan.<b>¿Cómo visualizan este partido? Se enfrentan dos de los equipos más goleadores, pero cuando se cruzan suelen ser partidos cerrados</b><br />De esa misma manera, sabiendo que son partidos de liguilla, en los que el que haga mejor las cosas y sea más certero a la hora de llegar al área rival puede sacar diferencias. Son partidos que se definen por pequeños detalles.<b>¿Por dónde pasa la determinación de jugar en el Estadio Olímpico, sabiendo que Marathón suele hacerlo en el Morazán o en el Yankel? ¿Qué tanto le beneficia esa cancha al equipo?</b><br />Era muy fácil la decisión. Platense ha hecho la mayoría del torneo local en el Morazán y nosotros no tenemos luz. Por el horario, no íbamos a jugar en el estadio donde ellos se sienten más cómodos, donde han jugado casi toda la temporada.<b>¿Influyen también las dimensiones del campo?</b><br />Así que el Olímpico creo que es un buen estadio y sin duda las dimensiones de la cancha también nos favorecen.<b>¿La idea es hacer sentir más visitante a Platense?</b><br />Acá hay que sacar ventajas. Ellos también están tratando de jugar en su estadio a las tres de la tarde, con las condiciones del campo que ellos ya conocen. Así que cada uno aprovecha lo que puede para tratar de hacer mejor su trabajo.