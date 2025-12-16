Diego Vazquez sueña con regresar al banquillo de Honduras: “Tengo la ilusión en algún momento de volver a la Selección”

Diego Martín Vazquez ya está elaborando su plan de trabajo para el torneo Clausura 2025-26 de la liga guatemalteca con el Marquense que a pesar de las dificultades del equipo en dos meses alzo su nivel y se quedó cerca de liguilla. En pláticas con DIEZ, el mendocino se refirió a los refuerzos catrachos que le gustaría tener en su equipo y no negó que ha tenido llamadas de varios clubes de la región, algo que podría pasar porque cuenta con una cláusula de salida. El estratega de 54 años no desaprovechó para dar su valoración de la actualidad de Motagua y se ilusiona con volver a la Bicolor Nacional.

ENTREVISTA CON DIEGO VAZQUEZ:

¿Cómo valora los meses con Marquense de Guatemala en 2025?



Fueron solo dos meses. Tomamos un equipo que estaba complicado, venía de perder muchos partidos seguidos y con el ánimo muy bajo, con problemas económicos, y bueno, creo que lo mejoramos, lo levantamos, lo estuvimos peleando ahí, estuvimos cerca de meternos en la pelea de la liguilla, pero bueno, al final no nos alcanzó porque hubo muchas razones. Teníamos un plantel corto en cantidad, solo terminamos jugando once partidos prácticamente con doce jugadores, entonces al final empezó lo físico, un equipo que encontramos que no ha estado bien físicamente, y bueno, creo que lo mejoramos en un porcentaje importante. ¿Y para que el rendimiento sea mejor, profe, ya se esperan fichajes, se espera reforzar mejor, ya hay más disposición desde la Junta Directiva?



Vamos a trabajar en eso, eso es lo que hemos acordado. En un principio, cuando vine, también se habían ido del equipo. Todos los equipos tienen siete extranjeros, Marquense es solo con dos, y se habían ido cuatro jugadores, entonces quedamos en reforzarlo. No se pudo porque el período de pases ya estaba cerrado, entonces eran jugadores libres, con una característica particular, que no podían haber jugado después de cierta fecha, entonces no se pudo traer a ningún refuerzo. Ahora es diferente, ya de cara a lo que va a ser el próximo torneo, ya cambia la situación lógicamente. VER MÁS: Jonathan Rougier volvería a la Liga Nacional de Honduras con camiseta impensada: "Hay pláticas" Profe, aparte de Edwin Solano, ¿qué otro jugador hondureño mira que puede llegar a Marquense?



Con él hablamos, él estaba dentro del plan para el torneo pasado. Lo que te dije, no se pudo por el tema de que tenían que estar libres, y aparte de libres, los tenían que haber despedido. En su momento se habló, pero bueno, ahora ya es diferente la situación. Esperemos tener los refuerzos en su momento, cuando los tengamos, seguramente se va a dar a conocer. Kevin López también está agente libre, ¿le llama la atención?



Sí, son chicos que los hicimos debutar, obviamente fueron creciendo, los sacamos de reserva, y qué bueno que pudieron evolucionar en su carrera. ¿A qué otros futbolistas hondureños le gustaría llevarlos?



Hay muchos. Lo que pasa es que hay que ver un tema económico también. El Marquense no es de los equipos más grandes, más fuertes económicamente, no más grandes, sino fuertes en lo que es la parte económica, entonces hay que adaptarse a la situación. También estamos trabajando en esa situación. Profe, su currículo siempre es muy atractivo para los equipos de la región, ¿lo han llamado, ha tenido ofertas de diferentes clubes?



Siempre ha habido acercamientos. Gracias por decirlo, este es el tercer país de Centroamérica que dirigimos, hemos contado con Costa Rica. La verdad es que estamos creciendo y bueno, siempre decimos que el tiempo de aprendizaje no se termina nunca, y siempre tratando de mejorar. He tenido algunos acercamientos, pero no ofertas concretas. En cuanto a las experiencias que ha tenido, ya ha dirigido en Costa Rica, Guatemala y en Honduras, ¿qué diferencias se encuentran a pesar de la cercanía de la región? Sí, hay diferencias. Los tres países tienen características totalmente diferentes, las tres ligas, y bueno, aprendiendo, y también como te dije, conociendo jugadores y tratando de terminar de conocer esta liga, ya que solo tuvimos diez partidos, once partidos. Pero se habla mucho del crecimiento de Guatemala, ¿es así?



Sí, la verdad es que ha crecido, la región ha crecido. Guatemala ahora también estuvo cerca de ir al Mundial y la verdad es que la liga está en crecimiento, ha crecido bastante. Creo que ahí, económicamente, también no está mal, es fuerte, el quetzal sale de una moneda fuerte, así que está creciendo la liga de Guatemala. Profe, siempre está pendiente del fútbol hondureño, y si es así, ¿cómo ha visualizado este último partido de las triangulares? De hecho, ¿qué le parece el formato?



Sí, bueno, en su momento cuando empezamos el torneo, nos pareció que el formato tenía alguna complejidad. Vamos a ver cuál es el desarrollo del final, por lo que dije anteriormente, por los equipos que pueden quedar al margen, ya no pelear nada, entonces seguramente ahí hay un tema que hay que mejorar.



Ya lo demás, como dije, esperemos también que sea bueno, que se desarrolle bien. Sacaron ventaja Olimpia y Marathón al ganar de visitantes, que es muy importante ganar de visita. Ya tres puntos de visita se hace cuesta arriba para los demás, porque aparte tienen la ventaja deportiva, entonces esperemos que siga desarrollándose bien.

Diego, el cambio de Motagua desde que salió y ahora con Javier López en las instancias complejas no ha tenido una enorme diferencia, ¿lo ve así?



Bueno, nosotros clasificamos a la Concachampions en el último torneo. En su momento lo dije, que me dieron tres torneos y salía campeón, y creo que lo logré antes de lo que habíamos hablado. Ya después no me dieron tiempo para volver a armar un equipo, el equipo campeón que tuvimos se desarmó. Eso te puedo hablar de la época en que estuvimos nosotros. Ya después ahora es difícil hablar porque estamos afuera y tenemos mucho respeto por la gente que está trabajando, en este caso Javier y todo su cuerpo técnico. ¿Ha cambiado el estilo de juego de Motagua?



En cuanto a resultados, nosotros salimos campeones y clasificamos a la Concachampions. Ya después lo demás, yo no comparo nada, cada uno tiene su estilo y su librito, eso es una pregunta que se la tienen que hacer a los periodistas. ¿Qué opina de que Honduras no clasificó a United 2026?



Es una lástima, porque es algo negativo para el fútbol hondureño. Teníamos la ilusión de clasificar, pero no se pudo. Creo que no se perdió en el último partido con Costa Rica, sino de local con Costa Rica, también en la visita a Nicaragua, hubo puntos que eran muy importantes. El mismo Haití también, en parte con Haití de visita, me parece que sí, ahí le faltó un poco, le faltó a la Selección para aprovechar la oportunidad que era única, que no estaban las potencias. ¿Cree que, si no se clasificó en esta ocasión, es mucho más complicado si llegan a competir, si llegan a cambiar el formato, y ya volviendo a las potencias de la región?



Por supuesto, porque van a haber seguramente tres cupos nuevos, salvo que aumenten los equipos, van a haber tres cupos menos, entonces obviamente con esos tres gigantes, México, Canadá y Estados Unidos, es aún más complicado el eliminatorio. Se ha hablado de un interinato en la Bicolor para ver qué viene en las fechas FIFA de marzo, junio. ¿Le atrae volver tal vez a tener una oportunidad así?



Mira, siempre tenemos la ilusión. Creo que hicimos un buen trabajo, ahí están los porcentajes de los partidos que ganamos y los que perdimos, creo que estábamos en un buen camino y se cortó. Obviamente que tenemos la ilusión en algún momento de volver a la Selección.



Y después, los que están, no es tan importante, lo dije anteriormente, no es tan importante el técnico, sino la infraestructura. La Selección hace mucho no tiene una cancha natural para entrenar. Muchos entrenamientos se hacen ahí en Siguatepeque, entonces más allá de un nombre o traer, como dicen, técnico de Europa y cualquier verdura que dicen, lo importante es la infraestructura, las condiciones, a ese técnico que va a venir, más allá de la zona geográfica donde sea.