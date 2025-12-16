Diego Vazquez sueña con regresar al banquillo de Honduras: “Tengo la ilusión en algún momento de volver a la Selección”

<b>Diego, el cambio de Motagua desde que salió y ahora con Javier López en las instancias complejas no ha tenido una enorme diferencia, ¿lo ve así?</b><br /><br />Bueno, nosotros clasificamos a la Concachampions en el último torneo. En su momento lo dije, que me dieron tres torneos y salía campeón, y creo que lo logré antes de lo que habíamos hablado. Ya después no me dieron tiempo para volver a armar un equipo, el equipo campeón que tuvimos se desarmó. Eso te puedo hablar de la época en que estuvimos nosotros. Ya después ahora es difícil hablar porque estamos afuera y tenemos mucho respeto por la gente que está trabajando, en este caso Javier y todo su cuerpo técnico.<b>¿Ha cambiado el estilo de juego de Motagua?</b><br /><br />En cuanto a resultados, nosotros salimos campeones y clasificamos a la Concachampions. Ya después lo demás, yo no comparo nada, cada uno tiene su estilo y su librito, eso es una pregunta que se la tienen que hacer a los periodistas.<b>¿Qué opina de que Honduras no clasificó a United 2026?</b><br /><br />Es una lástima, porque es algo negativo para el fútbol hondureño. Teníamos la ilusión de clasificar, pero no se pudo. Creo que no se perdió en el último partido con Costa Rica, sino de local con Costa Rica, también en la visita a Nicaragua, hubo puntos que eran muy importantes. El mismo Haití también, en parte con Haití de visita, me parece que sí, ahí le faltó un poco, le faltó a la Selección para aprovechar la oportunidad que era única, que no estaban las potencias.<b>¿Cree que, si no se clasificó en esta ocasión, es mucho más complicado si llegan a competir, si llegan a cambiar el formato, y ya volviendo a las potencias de la región?</b><br /><br />Por supuesto, porque van a haber seguramente tres cupos nuevos, salvo que aumenten los equipos, van a haber tres cupos menos, entonces obviamente con esos tres gigantes, México, Canadá y Estados Unidos, es aún más complicado el eliminatorio.<b>Se ha hablado de un interinato en la Bicolor para ver qué viene en las fechas FIFA de marzo, junio. ¿Le atrae volver tal vez a tener una oportunidad así?</b><br /><br />Mira, siempre tenemos la ilusión. Creo que hicimos un buen trabajo, ahí están los porcentajes de los partidos que ganamos y los que perdimos, creo que estábamos en un buen camino y se cortó. Obviamente que tenemos la ilusión en algún momento de volver a la Selección.<br /><br />Y después, los que están, no es tan importante, lo dije anteriormente, no es tan importante el técnico, sino la infraestructura. La Selección hace mucho no tiene una cancha natural para entrenar. Muchos entrenamientos se hacen ahí en Siguatepeque, entonces más allá de un nombre o traer, como dicen, técnico de Europa y cualquier verdura que dicen, lo importante es la infraestructura, las condiciones, a ese técnico que va a venir, más allá de la zona geográfica donde sea.