Benigno Pineda responde a la polémica arbitral del Platense vs Olancho y manda mensaje a Samuel García

La fase de las triangulares finales del presente torneo Apertura de la Liga Nacional ha generado incomodidad en los jugadores, directivos de ciertos clubes y sumado a ellos las críticas de los errores arbitrales en la fecha anterior. Tras los hechos ocurridos, la Comisión de Arbitraje del Fútbol Hondureño salió al paso para aclarar cada una de las acciones polémicas y las decisiones que no se tomaron mal y las que se acertó.

Benigno Pineda fue el encargado de exponer cada una de las jugadas e inició con el duelo Real España vs Olimpia. "Hay una disputa en el área de Olimpia y el defensor (Olimpia) en su pretensión de jugar el balón, no lo hace y genera un contacto que se generó en sacadilla, siendo un contacto suficiente para desequilibrar al jugador atacante. Esta situación debió ser considerada como un lanzamiento penal y no fue así, el árbitro Luis Mejía no la interpretó así, pero viendo el video se nota que sí". RESPALDA EXPULSIÓN DE FRANKLIN FLORES "El árbitro de manera correcta expulsa al jugador que comete una falta al jugador de Olimpia, quien está perfilado a la portería contraria y sin ningún otro defensor. Impidió una acción manifiesta de gol". MOTAGUA VS REAL ESPAÑA Benigno respalda la expulsión de Marcelo Santos y la acción estuvo bien sancionada como una falta penal a favor de Real España. "Muy buena decisión del árbitro Nelson Salgado". PLATENSE VS OLANCHO La polémica de la última fecha fue la que más ha calado en las redes sociales y la incomodidad de la dirigencia del equipo Olancho FC. "Se dio una acción que ha generado mucha controversia y discusión. El árbitro agregó cinco minutos y el partido se estaba jugando de manera normal, pero antes de finalizar se dio una acción de falta".