Benigno Pineda responde a la polémica arbitral del Platense vs Olancho y manda mensaje a Samuel García

Desde la parte reglamentaria: "Deberá terminarse el partido al cumplirse el tiempo que se ha agregado y se puede agregar más, siempre y cuando él (árbitro) considere que se ha perdido y puede agregar más de los cinco". <b>¿DEBIÓ PROLONGAR EL PARTIDO</b>?"¿Cuando el árbitro debe prolongar el tiempo perdido? cuando se ha sancionado un lanzamiento penal, ahí permitirá agregar y cuando el lanzamiento se anotara o fallare, el árbitro deberá terminar el juego".<b>¿HIZO LO CORRECTO EL ÁRBITRO?</b>"Reglamentariamente podemos decir que estuvo en lo correcto, pero un árbitro con sentido común y son situaciones que ya hemos hablado con ellos, él debió terminar el partido hasta que se ejecutara el tiro libre". <b>¿CUÁL FUE LA EXPLICACIÓN DEL ÁRBITRO?</b>"Él expresó que él sancionó el tiro libre y que la conducta que vio es que los jugadores no querían jugar de manera rápida. Es una situación que él la interpretó". <b>MENSAJE A SAMUEL GARCÍA</b>Benigno Pineda aprovechó el momento para dar su punto de vista y mandar un mensaje directo a Samuel García, presidente de Olancho FC, quien se mostró molesto por este accionar."Nosotros lo que pediríamos es su comprensión y entendimiento, su equipo tenía una oportunidad de tiro libre y anotar, pero no era algo directo de un gol que se le anuló, un tiro penal que se le sancionó. No hay mala fe de ir a hacer algo en contra de determinado equipo".Y agregó: "Son detalles a mejorar, no es un error grave y por eso he pedido a la gente de Olancho la comprensión, no es algo de mala fe. Hay llamados de atención para los árbitros y esta situación sirve para que los demás árbitros no lo cometan en los otros partidos. Consideramos que no fue grave lo que pasó".