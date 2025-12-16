Benigno Pineda responde a la polémica arbitral del Platense vs Olancho y manda mensaje a Samuel García

Liga Nacional

El presidente de la Comisión de Arbitraje explicó las incidencias de las triangulares de la Liga Nacional y el silbante que estaría relegado de la final.

2025-12-16

La fase de las triangulares finales del presente torneo Apertura de la Liga Nacional ha generado incomodidad en los jugadores, directivos de ciertos clubes y sumado a ellos las críticas de los errores arbitrales en la fecha anterior.

Tras los hechos ocurridos, la Comisión de Arbitraje del Fútbol Hondureño salió al paso para aclarar cada una de las acciones polémicas y las decisiones que no se tomaron mal y las que se acertó.

Benigno Pineda fue el encargado de exponer cada una de las jugadas e inició con el duelo Real España vs Olimpia.

"Hay una disputa en el área de Olimpia y el defensor (Olimpia) en su pretensión de jugar el balón, no lo hace y genera un contacto que se generó en sacadilla, siendo un contacto suficiente para desequilibrar al jugador atacante. Esta situación debió ser considerada como un lanzamiento penal y no fue así, el árbitro Luis Mejía no la interpretó así, pero viendo el video se nota que sí".

RESPALDA EXPULSIÓN DE FRANKLIN FLORES

"El árbitro de manera correcta expulsa al jugador que comete una falta al jugador de Olimpia, quien está perfilado a la portería contraria y sin ningún otro defensor. Impidió una acción manifiesta de gol".

MOTAGUA VS REAL ESPAÑA

Benigno respalda la expulsión de Marcelo Santos y la acción estuvo bien sancionada como una falta penal a favor de Real España. "Muy buena decisión del árbitro Nelson Salgado".

PLATENSE VS OLANCHO

La polémica de la última fecha fue la que más ha calado en las redes sociales y la incomodidad de la dirigencia del equipo Olancho FC.

"Se dio una acción que ha generado mucha controversia y discusión. El árbitro agregó cinco minutos y el partido se estaba jugando de manera normal, pero antes de finalizar se dio una acción de falta".

Benigno Pineda responde a la polémica arbitral del Platense vs Olancho y manda mensaje a Samuel García

Desde la parte reglamentaria: "Deberá terminarse el partido al cumplirse el tiempo que se ha agregado y se puede agregar más, siempre y cuando él (árbitro) considere que se ha perdido y puede agregar más de los cinco".

¿DEBIÓ PROLONGAR EL PARTIDO?

"¿Cuando el árbitro debe prolongar el tiempo perdido? cuando se ha sancionado un lanzamiento penal, ahí permitirá agregar y cuando el lanzamiento se anotara o fallare, el árbitro deberá terminar el juego".

¿HIZO LO CORRECTO EL ÁRBITRO?

"Reglamentariamente podemos decir que estuvo en lo correcto, pero un árbitro con sentido común y son situaciones que ya hemos hablado con ellos, él debió terminar el partido hasta que se ejecutara el tiro libre".

¿CUÁL FUE LA EXPLICACIÓN DEL ÁRBITRO?

"Él expresó que él sancionó el tiro libre y que la conducta que vio es que los jugadores no querían jugar de manera rápida. Es una situación que él la interpretó".

MENSAJE A SAMUEL GARCÍA

Benigno Pineda aprovechó el momento para dar su punto de vista y mandar un mensaje directo a Samuel García, presidente de Olancho FC, quien se mostró molesto por este accionar.

"Nosotros lo que pediríamos es su comprensión y entendimiento, su equipo tenía una oportunidad de tiro libre y anotar, pero no era algo directo de un gol que se le anuló, un tiro penal que se le sancionó. No hay mala fe de ir a hacer algo en contra de determinado equipo".

Y agregó: "Son detalles a mejorar, no es un error grave y por eso he pedido a la gente de Olancho la comprensión, no es algo de mala fe. Hay llamados de atención para los árbitros y esta situación sirve para que los demás árbitros no lo cometan en los otros partidos. Consideramos que no fue grave lo que pasó".

