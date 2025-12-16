Menjívar atiza contra el formato de Liga Nacional, confiesa la charla con Troglio y, ¿regresará a la selección?: "La herida sigue"

<b>¿Te has replanteado la renuncia de la H y volver?,¿Crees que no escuchan a los protagonistas con el tema del formato?</b><br /><br />Sigo con mi decisión, no me la he replanteado y la herida sigue abierta, me lo llevaré a la tumba.<br /><br />El otro día analizamos cuando jugamos ante Real España la poca gente que había en el estadio, ya no hay semifinales, pongo el caso de ellos y le toca viajar dos veces a Tegucigalpa, con la taquilla que hicieron ante nosotros no creo que le ajuste para estar viajando, es más un gasto que otra cosa, pero ya está y se tendrá que replantar la cosa para lo que se viene.<b>¿Contra quién te gustaría jugar una hipotética final? </b><br /><br />Es complicado decir contra quien, sería faltarle el respeto a los equipos del otro grupo y a los del nosotros, creo que todavía no estamos en la final . Ya una vez clasificado se podría tener un mejor panorama, sería faltarle el respeto decir contra quien nos gustaría jugar una final.<b>Su punto de vista sobre Motagua que perdió por goleada ante Real España</b><br /><br />Esperamos un partido intento y competitivo como son todos los clásicos, tienen futbolistas de gran nivel y un gran entrenador, el propio estratega dijo que es una final para ellos, tienen la necesidad de sumar. Será un partido cerrado y muy complicado, nadie va a regalar nada y somos consciente de lo que se está en juego.