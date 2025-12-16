Decadencia en el fútbol de Honduras: un torneo manchado de polémicas, falta de pagos y amenazas con retirarse

<b>1. La polémica con Platense</b><br /><br />El Tiburón descendió de la primera división en la temporada 2021-2022, pero el club Victoria denunció irregularidades en la inscripción de Real Sociedad y Honduras Progreso para la siguiente temporada. Dichos equipos no realizaron un pago requerido a la Liga Nacional antes de iniciar el torneo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor del Platense y se ordenó su regreso a primera, algo que terminó autorizando la Federación.<b>2. Crisis en el Club Deportivo Choloma</b><br /><br />Uno de los equipos que ha presentado problemas económicos este campeonato es el Choloma, el recién ascendido a primera división. Varios jugadores se fueron de la institución por falta de pagos, entre ellos, el veterano Mario Martínez. Asimismo, el técnico Jorge Pineda no ha estado muy a gusto con esta situación y no se presentó en su momento a trabajar, aduciendo que era por temas de salud.<b>3. Pérdida de puntos en Juticalpa FC</b><br /><br />El pasado mes de septiembre, la Liga Nacional confirmó la pérdida de cuatro puntos para el Juticalpa por el incumplimiento de pagos contra los futbolistas Jessé Moncada y Juan Ramón Mejía. Los directivos de dicho club tenían plazo para cancelar el 9 de septiembre la suma de 1,036,320 lempiras y no cumplieron, por lo que recibieron el castigo.