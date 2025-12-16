Decadencia en el fútbol de Honduras: un torneo manchado de polémicas, falta de pagos y amenazas con retirarse

El torneo Apertura 2025-26 de la Liga Nacional sin duda será recordado como uno de los peores en la historia del fútbol hondureño por una serie de situaciones que se han dado, desde la pérdida de puntos del Juticalpa FC hasta la no presentación del CD Victoria a un partido ante Olimpia por falta de pagos de salarios. La crisis es evidente y a esto se suma que Honduras no logró clasificar al Mundial United 2026. Asimismo, mucho se ha hablado del terrible formato que se implementó para este certamen, siendo el colombiano Benjamín Romero el gran responsable al convertirse en Comisionado de la Liga Nacional. Lo peor de todo es que solo duró cinco meses en el país, pues puso su renuncia el pasado mes de agosto. Su tarea era mejorar la competición.

El último escándalo surgió este fin de semana pasado cuando el presidente de Olancho FC, Samuel García, dijo que su equipo se iba a retirar de la triangular, esto porque supuestamente existen represalias al haber mencionado que Jorge Salomón debía renunciar a su cargo de presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

LOS PUNTOS QUE CONFIRMAN EL RETROCESO DEL FÚTBOL HONDUREÑO

1. La polémica con Platense



El Tiburón descendió de la primera división en la temporada 2021-2022, pero el club Victoria denunció irregularidades en la inscripción de Real Sociedad y Honduras Progreso para la siguiente temporada. Dichos equipos no realizaron un pago requerido a la Liga Nacional antes de iniciar el torneo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor del Platense y se ordenó su regreso a primera, algo que terminó autorizando la Federación. 2. Crisis en el Club Deportivo Choloma



Uno de los equipos que ha presentado problemas económicos este campeonato es el Choloma, el recién ascendido a primera división. Varios jugadores se fueron de la institución por falta de pagos, entre ellos, el veterano Mario Martínez. Asimismo, el técnico Jorge Pineda no ha estado muy a gusto con esta situación y no se presentó en su momento a trabajar, aduciendo que era por temas de salud. 3. Pérdida de puntos en Juticalpa FC



El pasado mes de septiembre, la Liga Nacional confirmó la pérdida de cuatro puntos para el Juticalpa por el incumplimiento de pagos contra los futbolistas Jessé Moncada y Juan Ramón Mejía. Los directivos de dicho club tenían plazo para cancelar el 9 de septiembre la suma de 1,036,320 lempiras y no cumplieron, por lo que recibieron el castigo.

4. Falta de organización de las autoridades



En la Liga Nacional ha faltado más planificación en cuanto a las fechas de los partidos del presente certamen. En un momento anunciaron que la triangular iba a contar con juegos en plena Navidad, es decir, 24 y 25 de diciembre, pero luego se retractaron y hasta hoy se desconoce totalmente si habrá partidos la próxima semana. El campeón del torneo Apertura se conocerá hasta en enero de 2026. 5. Salida de jugadores en medio del torneo



En clubes grandes como Olimpia y Real España se han ido varios jugadores en pleno torneo Apertura 2025, pero por temas de disciplina. Es algo inusual en estas instituciones, pero esto es una clara muestra de la decadencia en la que está el fútbol hondureño. En equipos como Victoria y Choloma también han salido futbolistas, pero estos por falta de pagos. 6. Victoria no se presentó a un partido en la capital



Otra situación penosa y que le dio la vuelta al mundo fue la no presentación del Victoria de La Ceiba al partido ante Olimpia por la última jornada de las vueltas regulares del torneo Apertura 2025. Jugadores, cuerpo técnico y staff confirmaron que llevaban meses sin recibir su salario y por ello tomaron esta decisión de no viajar a Tegucigalpa. Olimpia sí llegó al Estadio Nacional, pero el juego no se llevó a cabo.