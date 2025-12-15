Jonathan Rougier volvería a la Liga Nacional de Honduras con camiseta impensada: "Hay pláticas"

El veterano portero Jonathan Rougier está cerca de volver a la Liga Nacional de Honduras. Tras un paso discreto por el fútbol argentino, el guardameta genera interés en el balompié catracho para reforzar su portería en el próximo torneo. Rougier jugó el torneo pasado en el Racing de Córdoba, dirigido por el técnico argentino Hernán "Tota" Medina. Con él ya había coincidido previamente en Motagua, donde forjó gran parte de su carrera.

Sin embargo, su estancia en el equipo cordobés fue limitada: apenas disputó un partido. Esta experiencia no impidió que su nombre resurja en Honduras para el Clausura 2026. Policía Nacional FC es el club que lo pretende como refuerzo clave. El equipo busca fortalecer su arco con la experiencia del portero, de cara a la segunda vuelta del campeonato donde cuentan con Dayan Rodríguez, Esaú Flores y el colombiano Ronaldo Balanta. Rougier no ocupa plaza de extranjero, ya que es hondureño por naturalización. Esto facilitó su integración a la Selección Nacional de Honduras en el pasado por lo que el club policial no ejercería con él una plaza de extranjero.