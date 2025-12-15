Jonathan Rougier volvería a la Liga Nacional de Honduras con camiseta impensada: "Hay pláticas"

El veterano portero<b> Jonathan Rougier</b> está cerca de volver a la<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras" target="_blank">Liga Nacional de Honduras</a></b>. Tras un paso discreto por el fútbol argentino, el guardameta genera interés en el balompié catracho para reforzar su portería en el próximo torneo.Rougier jugó el torneo pasado en el <b>Racing de Córdoba</b>, dirigido por el técnico argentino <b>Hernán "Tota" Medina</b>. Con él ya había coincidido previamente en <b>Motagua</b>, donde forjó gran parte de su carrera.