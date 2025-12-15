Liga Nacional

Jonathan Rougier volvería a la Liga Nacional de Honduras con camiseta impensada: "Hay pláticas"

El guardameta argentino Jonathan Rougier tendría una segunda vuelta en el futbol hondureño.

  • Jonathan Rougier volvería a la Liga Nacional de Honduras con camiseta impensada: Hay pláticas
2025-12-15

El veterano portero Jonathan Rougier está cerca de volver a la Liga Nacional de Honduras. Tras un paso discreto por el fútbol argentino, el guardameta genera interés en el balompié catracho para reforzar su portería en el próximo torneo.

Rougier jugó el torneo pasado en el Racing de Córdoba, dirigido por el técnico argentino Hernán "Tota" Medina. Con él ya había coincidido previamente en Motagua, donde forjó gran parte de su carrera.

Olancho FC se retirará de la Liga Nacional: "Todo el que no es del grupo que maneja el fútbol de Honduras, lo desafilian"

Sin embargo, su estancia en el equipo cordobés fue limitada: apenas disputó un partido. Esta experiencia no impidió que su nombre resurja en Honduras para el Clausura 2026.

Policía Nacional FC es el club que lo pretende como refuerzo clave. El equipo busca fortalecer su arco con la experiencia del portero, de cara a la segunda vuelta del campeonato donde cuentan con Dayan Rodríguez, Esaú Flores y el colombiano Ronaldo Balanta.

Rougier no ocupa plaza de extranjero, ya que es hondureño por naturalización. Esto facilitó su integración a la Selección Nacional de Honduras en el pasado por lo que el club policial no ejercería con él una plaza de extranjero.

Jonathan Rougier en Liga Nacional solamente ha jugado con la camiseta del Motagua.

Jonathan Rougier en Liga Nacional solamente ha jugado con la camiseta del Motagua.

"Hay pláticas, pero todavía no hay nada firmado, existe el interés", reveló una fuente a DIEZ sobre el acercamiento entre el jugador y el club. Las negociaciones avanzan sin cierre definitivo.

Rougier se erigió como una de las leyendas de Motagua. Con los azules se consagró campeón en varias oportunidades, dejando un legado imborrable en el fútbol hondureño.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Liga Nacional Honduras
|
Jonathan Rougier
|
Génesis FC
|