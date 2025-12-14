Tilguath revela razón por la que árbitro finalizó el partido: "Ese es el argumento más estúpido que puede dar alguien"

También lanzó duras críticas a los cambios que hizo (Henry Gómez, Yeer Gutiérrez y Marlon Ramírez), quienes para él entraron a pararse'. Ahora el Olancho FC está contra la corriente en la liguilla de la Liga Nacional.

Al final del partido se dio un momento polémico, el árbitro Julio Guity dio por finalizado el partido cuando antes había sancionado tiro libre a favor de los potros al filo del área que defendían los escualos.

Reynaldo Tilguath , técnico del Olancho FC , se refirió al empate que tuvo su equipo de visita ante el Platense , también comentó las posibilidades que tienen de llegar a la final y de lo difícil que es el grupo con delanteros tan goleadores que hay.

¿Qué análisis le deja o cómo describe el desenvolvimiento de su equipo?



Contento porque se logra sumar en una cancha difícil, pero a la vez molesto con mi persona porque fui, y creo que el que puso en riesgo el partido fui yo, aposté por otra cosa y al final no salió. Los que entraron no entraron en nada, Platense no sometió.

Los cambios repentinos en el partido anterior y en este se vuelven a dar. ¿Por qué motivo son? ¿En realidad es falta de entendimiento de los jugadores a su sistema de juego?



Uno quiere ver un poquito más físico, la cancha estaba pesada, Calix lo estaba resintiendo, Sander andaba con un dolor de cabeza y lo mismo Alex. Por eso los cambios, pero al final los que entraron pues entraron a pararse, al final estaban jugando con ocho y así es muy difícil que un partido lo saques, es muy complicado.

¿Qué valor le da a este empate?



Platense tuvo el tiempo más importante, que fue el segundo y capaz pudimos haber perdido. Eso es lo lamentable. Es ahí donde yo me equivoco. En los cambios que hago. Hoy Rodrigo alcanzó a Gio entonces aquí solo dicen Olimpia, Motagua y España pero aquí en estos tres equipos hay 46 goles 47 goles eso no habla.

¿Realmente se ven con posibilidades de estar en la final? o sería milagroso



Después de que pierdes con Marathón, el partido que te va a definir en la final va a ser en el Yankel, pero sí creo que Platensa no pierde los dos partidos contra Marathón

Se marcó un tiro libre que queda en el aire ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué argumento dio el árbitro central?



Le mandan el partido más tranquilo, con un Platense que no se mete con los árbitros ni Potro. Te dan un partido como dicen facilito de sacar. ¿Y por qué creen que pide el final? 'Es que estábamos discutiendo' Ese es el argumento más estúpido que puede dar alguien. Faltaba un minuto y medio, ahora le digo yo, eso fue lo que le fui a reclamar. No sé qué van a poner ahí, y si es del otro lado el tiro libre ¿Qué pasa? ¿Saben qué me dijo el asistente? Se termina el partido hacen el tiro libre y termina el partido. Qué bonito, le digo yo. O sea, para un lado sí, para el otro no. Explícame la regla que yo no entiendo.