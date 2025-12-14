Tablas de posiciones de las Triangulares de Liga Nacional en Honduras: ¿Final sampedrana en el Apertura 2025?

Si hoy terminara el torneo, el clasificado sería <b>Olimpia </b>porque están igualados en puntos y al albo le avalaría el famoso 'punto invisible' el cual no respeta diferencia de goles ni mayor cantidad de dianas anotadas. <b>Olimpia y Marathón </b>tienen esa ventaja deportiva por su mejor posición en la tabla de las vueltas regulares.Por el encuadre B el monstruo verde que tiene un partido disputado nada más es el líder con 3 puntos, y aunado al empate entre <b>Platense y Olancho FC</b>, se siente cómodo el el liderato que lo tiene por ahora como finalista.<b>Platense </b>y los olanchanos que tienen dos juegos, están con una unidad y tendrían que ganar sus próximos partidos y esperar una combinación de resultados en los otros duelos para bajarse al equipo de <b>Pablo Lavallén.</b>