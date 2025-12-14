Liga Nacional

Tablas de posiciones de las Triangulares de Liga Nacional en Honduras: ¿Final sampedrana en el Apertura 2025?

Real España es líder de su grupo, pero está quedando fuera de la Gran Final del torneo de Liga Nacional. Te lo explicamos.

2025-12-14

Concluyó la segunda jornada de las Triangulares de la Liga Nacional de Honduras que dejan resultados bastante inesperados, como la paliza de la máquina del Real España sobre Motagua en Tegucigalpa de 0-3.

Platense desaprovechó su localía en Puerto Cortés y cedió una paridad 1-1 contra el Olancho FC que no levanta y tras dos salidas solamente suma una unidad, lo que lo deja al borde de la eliminación.

Estas primas dos salidas por el Grupo A deja como líder al Real España por mejor diferencia de goles respecto al Olimpia y Motagua, segundo y tercero respectivamente, no obstante, fuera de la final por los momentos-.

Ojo, Motagua: La próxima jornada de la Triangular de la Liga Nacional de Honduras: ¿Cuándo juegan Olimpia y Marathón?

Si hoy terminara el torneo, el clasificado sería Olimpia porque están igualados en puntos y al albo le avalaría el famoso 'punto invisible' el cual no respeta diferencia de goles ni mayor cantidad de dianas anotadas. Olimpia y Marathón tienen esa ventaja deportiva por su mejor posición en la tabla de las vueltas regulares.

Por el encuadre B el monstruo verde que tiene un partido disputado nada más es el líder con 3 puntos, y aunado al empate entre Platense y Olancho FC, se siente cómodo el el liderato que lo tiene por ahora como finalista.

Platense y los olanchanos que tienen dos juegos, están con una unidad y tendrían que ganar sus próximos partidos y esperar una combinación de resultados en los otros duelos para bajarse al equipo de Pablo Lavallén.

TABLA DE POSICIONES

