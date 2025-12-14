Tablas de posiciones de las Triangulares de Liga Nacional en Honduras: ¿Final sampedrana en el Apertura 2025?

Concluyó la segunda jornada de las Triangulares de la Liga Nacional de Honduras que dejan resultados bastante inesperados, como la paliza de la máquina del Real España sobre Motagua en Tegucigalpa de 0-3.

Platense desaprovechó su localía en Puerto Cortés y cedió una paridad 1-1 contra el Olancho FC que no levanta y tras dos salidas solamente suma una unidad, lo que lo deja al borde de la eliminación.

Estas primas dos salidas por el Grupo A deja como líder al Real España por mejor diferencia de goles respecto al Olimpia y Motagua, segundo y tercero respectivamente, no obstante, fuera de la final por los momentos-.