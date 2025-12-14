"Droopy" Gómez dio la cara tras la humillación que recibió Motagua: "A pensar en Olimpia"

Al Ciclón Azul le quedan tres partidos por delante, dos contra Olimpia y la visita frente a Real España. El mediocampista Rodrigo "Droopy" Gómez fue el único futbolista de los azules que dio la cara tras el encuentro en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Motagua la pasó mal en el inicio de la triangular A del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras luego del 3-0 que recibió a manos de Real España.

"Momento complicado, un tiempo para cada uno, en el primer tiempo fuimos superiores, en el segundo Real España jugó bien, hay que tener autocrítica. Nos marcaron un gol rápidamente, luego nos adelantamos por lo que nos jugamos y nos golpearon", fueron las primeras palabras del volante.

Y agregó: "Si bien todo se ve oscuro por el momento que vivimos, la verdad que nos duele la situación que estamos pasando. Todavía tenemos chance, Olimpia y España tienen tres puntos, ahora nos toca Olimpia y seguimos dependiendo de nosotros".

La afición de Motagua estuvo molesta por el resultado: "Tratamos de dar la cara todos, a la afición se le agradece, es entendible que estén reclamando, nos exigen partido a partido".

Es un momento para hablar en lo interno, anticipó. "La reflexión y la autocrítica es grande, nadie quiere pasar esto, soy extranjero y no queremos pasar algo así. En este equipo lo que no sea quedar campeón es como un objetivo no cumplido. Estamos súper dolidos, pero es fútbol y pensar en Olimpia".

Este miércoles 17 de diciembre se enfrentan en el clásico capitalino Olimpia y Motagua desde las 7:30 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés por la jornada 3 de la triangular A.

"Desde que estoy acá hablo bien del rival, Olimpia y Motagua son los dos mejores planteles de Honduras. Son partidos parejos, me ha tocado ganar y perder contra ellos y siempre ha sido de la misma manera, por detalles. Los clásicos son parejos y debemos trabajar bien para enfrentarlos miércoles y sábado", apuntó.