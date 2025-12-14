Jeaustin Campos dio a conocer la clave de la goleada de Real España contra Motagua: "Fue bueno quitarse ese peso"

Cabe resaltar que Real España cayó en la primera fecha de la triangular A con <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-derrota-motagua-baja-olimpia-asi-quedo-tabla-posiciones-triunfo-maquina-EM28603362" target="_blank">marcador de 1-0 sobre el Olimpia</a></b> en el estadio Morazán."Eso es lo bonito del fútbol, siento que en otros juegos hemos sido superiores en rendimiento y no ganamos. Así es este deporte, no siempre el que juega mejor, gana. <b>Por supuesto que Motagua es un gran equipo</b>, tiene jugadores de experiencia y sabíamos que iba a ser un partido donde íbamos a ceder la pelota y cerrar espacios", mencionó.Y agregó: "Cambiamos algunas piezas en el segundo tiempo porque ya no era un juego de posesión, sino de transición. <b>Así como pasó en el Morazán hace unas semanas</b>, que triplicamos en acciones de gol y Motagua ganó, ahora nosotros. Creo que le cerramos bien los caminos, luego apelaron a tirar centros y terminamos de liquidar al contragolpe".Campos continuó con los detalles de su triunfo 28 al frente de los aurinegros desde su llegada: "Las variantes estuvieron buenas para cambiarla la cara al equipo. De repente uno tiene el equipo en la cabeza, a veces no le sale, hoy sí. Súper orgulloso del equipo, por esa resiliencia que han mostrado, hemos jugado mejor que el rival en muchos partidos y no hemos tenido la justicia de un buen marcador".Para la Máquina fue clave en la goleada que <b>"fuimos finos en las dos porterías</b>, eso nos faltaba, se los dije, a veces nos llegaban dos veces y nos marcaban. Fue bueno quitarse ese peso", aseguró.Real España le dio vuelta a su esquema en el cierre del encuentro. "No era un discurso, era la realidad y ustedes son testigos, ustedes veían que jugábamos mejor. Desde el primer tiempo era la idea, luego <b>sacrifiqué piezas como Roberto Osorto</b>, que son más de posesión y así buscar la transición".