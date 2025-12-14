EN VIVO Platense vs Olancho: Triangular B se reactiva, hora, sede y dónde verlo por TV

Esta zona arrancó con la victoria por 3-0 del Marathón sobre el Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas el pasado jueves 11 de diciembre en las pampas olanchanas.

La Triangular B se reactiva este domingo 14 de diciembre en el estadio Excélsior de la ciudad de Puerto Cortés con el enfrentamiento entre Platense y Olancho FC.

El Platense se estrena en la liguilla ante su público y sigue generando expectativa por su regreso de gran forma a la primera división de Honduras.

Erick Puerto (16 goles) es el referente en el ataque para Platense, acompañado por Georgie Welcome, más la compañía de Carlos Pérez y Samuel Pozantes, además de la mano del técnico Raúl Cáceres.

Por su parte, Olancho FC llega con la urgencia de ganar para devolver la alegría y confianza. Reynaldo Tilguath, técnico de los Potros, sabe que no hay margen de error y espera que los experimentados logren sacar el barco a flote: Alex López, Juan Ángel Delgado, Rodrigo de Olivera, Yeison Mejía entre otros.

El árbitro será Julio Güity, mientras que sus asistencias serán Edwin de Jesús Romero y Daniel Martínez, el cuarto árbitro David Cruz.

Platense disputará este tipo de liguillas por sexta ocasión en su historia, solo pudo ganar 1 vez (triangular previo al título 1996-97).

Será el segundo juego como local para Platense ante Olancho FC en la historia de la Liga Nacional, el único registro fue el triunfo del Tiburón 2-0 en la Jornada 20 del Apertura 2025 en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, con goles de Georgie Welcome y Aldo Fajardo.



DETALLES DEL JUEGO

Hora de inicio: 3 de la tarde

Sede: Puerto Cortés

Estadio: Excélsior

Transmite: puedes seguir el Minuto a Minuto por Diez.hn y en TV por TVC.