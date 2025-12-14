EN VIVO Platense vs Olancho: Triangular B se reactiva, hora, sede y dónde verlo por TV

La Triangular B se reactiva este domingo 14 de diciembre en el estadio Excélsior de la ciudad de Puerto Cortés con el enfrentamiento entre<b> Platense y Olancho FC.</b>Esta zona arrancó con la victoria <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olancho-vs-marathon-goles-video-mejores-jugadas-triangular-liga-nacional-LH28587059" target="_blank">por 3-0 del Marathón</a></b> sobre el Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas el pasado jueves 11 de diciembre en las pampas olanchanas.