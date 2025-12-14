Liga Nacional

EN VIVO Platense vs Olancho: Triangular B se reactiva, hora, sede y dónde verlo por TV

El encuentro será por la jornada 2 de la etapa de la liguilla del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

    Platense y Olancho FC se enfrentarán por primera vez en una liguilla de Honduras. Arte DIEZ.
La Triangular B se reactiva este domingo 14 de diciembre en el estadio Excélsior de la ciudad de Puerto Cortés con el enfrentamiento entre Platense y Olancho FC.

Esta zona arrancó con la victoria por 3-0 del Marathón sobre el Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas el pasado jueves 11 de diciembre en las pampas olanchanas.

El Platense se estrena en la liguilla ante su público y sigue generando expectativa por su regreso de gran forma a la primera división de Honduras.

Erick Puerto (16 goles) es el referente en el ataque para Platense, acompañado por Georgie Welcome, más la compañía de Carlos Pérez y Samuel Pozantes, además de la mano del técnico Raúl Cáceres.

Por su parte, Olancho FC llega con la urgencia de ganar para devolver la alegría y confianza. Reynaldo Tilguath, técnico de los Potros, sabe que no hay margen de error y espera que los experimentados logren sacar el barco a flote: Alex López, Juan Ángel Delgado, Rodrigo de Olivera, Yeison Mejía entre otros.

El árbitro será Julio Güity, mientras que sus asistencias serán Edwin de Jesús Romero y Daniel Martínez, el cuarto árbitro David Cruz.

Platense disputará este tipo de liguillas por sexta ocasión en su historia, solo pudo ganar 1 vez (triangular previo al título 1996-97).

Será el segundo juego como local para Platense ante Olancho FC en la historia de la Liga Nacional, el único registro fue el triunfo del Tiburón 2-0 en la Jornada 20 del Apertura 2025 en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, con goles de Georgie Welcome y Aldo Fajardo.

DETALLES DEL JUEGO
Hora de inicio: 3 de la tarde
Sede: Puerto Cortés
Estadio: Excélsior
Transmite: puedes seguir el Minuto a Minuto por Diez.hn y en TV por TVC.

