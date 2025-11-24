Yio Puerto y el nuevo récord que está a punto de romper con la camiseta de Platense: Al nivel de históricos goleadores

No obstante el mayor mérito de <b>Erick Puerto </b>y sus 15 goles es haberse convertido en el primer jugador del tiburón en haber llegado a esa cifra desde la instauración de los torneos cortos en el fútbol hondureño en 1997. Superó los 12 de <b>Marcelo Verón</b> en el 2000, los 11 de <b>Marcio Machado</b> y Javier Estupiñán y los 14 del brasileñ<b>o Marcelo Ferreira </b>en 2002.El cholomeño de 24 años de edad va por aumentar esa cuota de goles e igualar o superar a jugadores que marcaron más de esa cifra, por ejemplo, <b>Wilmer Velásquez</b> (19) y <b>Choco Lozano </b>(19) que son los que más dianas marcaron en torneos cortos.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/erick-yio-puerto-contrato-ofertas-tiene-platense-delantero-honduras-liga-nacional-CL28323515#image-1" target="_blank">VER MÁS: Erick "Yío" Puerto: contrato y las ofertas que tiene Platense por el delantero de Honduras</a></b>Luego hay otros ilustres como <b>Juan Manuel Cárcamo</b> (16),<b> Luciano Emilio</b> (16),<b> Rony Martínez </b>(16), <b>Jerry Bengtson</b> (16), <b>Agustín Auzmendi</b> (16),<b> Juan Ramón Mejía </b>(17) y <b>Rubilio Castillo</b> (18), quienes son jugadores con más goles después de Wilmer y Lozano.