Yio Puerto y el nuevo récord que está a punto de romper con la camiseta de Platense: Al nivel de históricos goleadores

Erick Omar Puerto se ha convertido en la garantía de gol del Platense y en casi todos los partidos viniendo desde la banca.

    Erick Puerto ha anotado 14 goles en su torneo debut en la Liga Nacional de Honduras.
2025-11-24

Si ya de por sí el haber anotado 15 goles en su primer torneo en la Liga Nacional de Honduras es histórico, lo de Erick Puerto sigue generando cosas positivas y más cuando se abre el libro de las estadísticas.

'Yio', como se le conoce cariñosamente, culminó la última jornada con un póker exquisito que lo hizo amasar una cantidad de goles que en un equipo como Platense no es cuestión sencilla.

El cholomeño arribó a sus 15 goles en 16 partidos, promediando casi gol por partido, una locura para los minutos que tiene jugado porque los ha conseguido sin ser titular indiscutible. Esas anotaciones lo llevaron a la selección hondureña.

Messiniti hace olvidar a Arboleda y supera récord que tenía el colombiano con Marathón

No obstante el mayor mérito de Erick Puerto y sus 15 goles es haberse convertido en el primer jugador del tiburón en haber llegado a esa cifra desde la instauración de los torneos cortos en el fútbol hondureño en 1997. Superó los 12 de Marcelo Verón en el 2000, los 11 de Marcio Machado y Javier Estupiñán y los 14 del brasileño Marcelo Ferreira en 2002.

El cholomeño de 24 años de edad va por aumentar esa cuota de goles e igualar o superar a jugadores que marcaron más de esa cifra, por ejemplo, Wilmer Velásquez (19) y Choco Lozano (19) que son los que más dianas marcaron en torneos cortos.

Luego hay otros ilustres como Juan Manuel Cárcamo (16), Luciano Emilio (16), Rony Martínez (16), Jerry Bengtson (16), Agustín Auzmendi (16), Juan Ramón Mejía (17) y Rubilio Castillo (18), quienes son jugadores con más goles después de Wilmer y Lozano.

Erick Puerto llegó a los 15 tantos en el torneo Apertura con los cuatro anotados a CD Choloma, el equipo donde inició jugando.

Erick Puerto llegó a los 15 tantos en el torneo Apertura con los cuatro anotados a CD Choloma, el equipo donde inició jugando.

- GOLEADORES DE PLATENSE EN TORNEOS CORTOS -

Clausura 1999, Marcio Machado - 11 goles.
Apertura 2000, Marcelo Verón - 12 goles.
Clausura 2002, Marcelo Ferreira - 14 goles.
Clausura 2005, Francisco Ramírez - 10 goles.
Apertura 2006, Carlo Costly - 10 goles.
Clausura 2013, Javier Estupiñán - 11 goles.
Apertura 2025, Erick Puerto - 15 goles (Hasta la jornada 18).

