Yio Puerto y el nuevo récord que está a punto de romper con la camiseta de Platense: Al nivel de históricos goleadores

Si ya de por sí el haber anotado 15 goles en su primer torneo en la Liga Nacional de Honduras es histórico, lo de Erick Puerto sigue generando cosas positivas y más cuando se abre el libro de las estadísticas.

'Yio', como se le conoce cariñosamente, culminó la última jornada con un póker exquisito que lo hizo amasar una cantidad de goles que en un equipo como Platense no es cuestión sencilla.

El cholomeño arribó a sus 15 goles en 16 partidos, promediando casi gol por partido, una locura para los minutos que tiene jugado porque los ha conseguido sin ser titular indiscutible. Esas anotaciones lo llevaron a la selección hondureña.