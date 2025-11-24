¿Cómo marcha el torneo de la Liga Nacional de Honduras? Real España podría quedar eliminado y Motagua amenaza a Marathón

El torneo de la Liga Nacional de Honduras pasó su ecuador y está llegando a su etapa final en el torneo Apertura 2025. A falta de dos jornadas, el campeonato va dilucidando sus clasificados, sin tenerlo todo definido. En la punta están Olimpia y Marathón que tras 18 jornadas tienen 40 y 36 puntos, respectivamente. Ambos con dos partidos por jugar, no obstante en el tercer lugar está Motagua que viene de hilvanar cuatro triunfos y eso lo mete a la pelea, por lo menos para buscar ser cabeza de serie en las triangulares. VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL Los azules del español Javier López tienen otra ventaja que es el único equipo de los primeros cuatro lugares que tiene tres partidos por jugar (UPNFM, Platense y Juticalpa FC). Con esas nueve unidades podría colocarse como segundo lugar bajándose al monstruo verde.

Los albos de momento son los líderes del encuadre con 40 puntos, pero tiene una visita pendiente a Juticalpa para medirse al Olancho FC que podría ser aprovechada por el esmeralda que en sus partidos pendientes están el de CD Choloma y UPNFM. Todo se definirá en este cierre crucial para ambos.

- Real España, en problemas -

Después de las últimas jornadas el equipode Jeaustin Campos se ha metido en tremendo problema. Si bien el Real España tiene 25 puntos y por ahora es cuarto lugar, tiene abajo un pelotón que está amenazándolo. Juticalpa FC (20) y Platense (22) son dos equipos que por ahora están fuera de puestos de liguilla, pero que podrían meterse en las últimas jornadas, ya que todos tienen un partido menos que la máquina. El puesto peligra para un equipo catedrático que jugará contra Génesis y UPNFM en sus partidos pendientes.

- Seis clubes pelean por tres boletos -

Desde el cuarto lugar Real España hasta el noveno que es Génesis y cuya cantidad de puntos es 16, por nueve en disputa, hay clubes peleando por ingresar a la liguilla final del campeonato hondureño que buscará coronar a su campeón en 2026.



Juticalpa FC fue uno de los clubes que fue castigados administrativamente al quitarle cuatro puntos que lo tienen por ahora fuera de los puestos de privilegio, no obstante con nueve por disputar los canecheros quieren ser parte de la siguiente etapa del certamen.

- Las triangulares -

El primero y segundo lugar serán líderes de las dos triangulares que serán parte de la liguilla. Los rivales se conocerán mediante sorteo que tendrá que ser transmitido vía radio y TV. Todos jugarán contra todos ida y vuelta y ambos líderes clasificarán a la tercera y última ronda del torneo: la gran final.