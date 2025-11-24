¿Cómo marcha el torneo de la Liga Nacional de Honduras? Real España podría quedar eliminado y Motagua amenaza a Marathón

Desde el cuarto lugar Real España hasta el noveno que es Génesis y cuya cantidad de puntos es 16, por nueve en disputa, hay clubes peleando por ingresar a la liguilla final del campeonato hondureño que buscará coronar a su campeón en 2026.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/calendario" target="_blank">VER MÁS: REPASÁ EL CALENDARIO DE LA LIGA NACIONAL</a></b><br /><br />Juticalpa FC fue uno de los clubes que fue castigados administrativamente al quitarle cuatro puntos que lo tienen por ahora fuera de los puestos de privilegio, no obstante con nueve por disputar los canecheros quieren ser parte de la siguiente etapa del certamen.