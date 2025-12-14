¡Lucha a muerte! La tabla de goleadores es cuestión de tres y todos compiten en la misma Triangular

Uno de los detalles sorprendentes es la férrea lucha que se está llevando a cabo en este cierre de campeonato entre los delanteros y tres están de lleno.

Se está disputando la jornada 2 de las Triangulares del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras buscando a los dos finalistas por el título.

El hondureño Erick "Yío" Puerto (Platense FC) llegó con 16 goles en sus cuotas personales, pero este domingo 14 de diciembre el uruguayo Rodrigo de Olivera (Olancho FC) se las unió al club. El argentino Nicolás Messiniti (Marathón) se quedó con 15.

Una curiosidad es que los tres atacantes compiten en la misma Triangular B y eso significa que uno tendrá la oportunidad de disputar la gran final.

Nicolás Messiniti (Marathón) tiene 19 partidos en el presente torneo Apertura, por su parte Erick "Yío" Puerto (Platense FC) cuenta con 20 encuentros disputados.

Mientras que el uruguayo Rodrigo de Olivera (Olancho FC) cuenta con 22 partidos en su primer torneo con los olanchanos donde arribó procedente del otro club del extenso departamento: Juticalpa FC.