¡Lucha a muerte! La tabla de goleadores es cuestión de tres y todos compiten en la misma Triangular

El hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/erick-yio-puerto-nuevo-record-platense-liga-nacional-honduras-AI28319867" target="_blank">Erick "Yío" Puerto</a></b> (Platense FC) llegó con 16 goles en sus cuotas personales, pero este domingo 14 de diciembre el uruguayo Rodrigo de Olivera (Olancho FC) se las unió al club. El argentino Nicolás Messiniti (Marathón) se quedó con 15.Una curiosidad es que los tres atacantes compiten en la misma <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/proxima-jornada-triangular-liga-nacional-honduras-cuando-juegan-olimpia-marathon-OM28608666" target="_blank">Triangular B</a></b> y eso significa que uno tendrá la oportunidad de disputar la gran final.<b>Nicolás Messiniti</b> (Marathón) tiene 19 partidos en el presente torneo Apertura, por su parte Erick "Yío" Puerto (Platense FC) cuenta con 20 encuentros disputados.Mientras que el uruguayo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/rodrigo-olivera-olancho-goles-record-liga-nacional-honduras-JM28609527" target="_blank">Rodrigo de Olivera</a></b> (Olancho FC) cuenta con 22 partidos en su primer torneo con los olanchanos donde arribó procedente del otro club del extenso departamento: Juticalpa FC.