Ojo, Motagua: La próxima jornada de la Triangular de la Liga Nacional de Honduras: ¿Cuándo juegan Olimpia y Marathón?

Terminó la segunda jornada de la Triangular Final del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, fase de liguilla donde nada aún esta definido, pero sí con síntomas y evaluaciones que llevan a pensar quiénes serán los finalistas del torneo.

Real España dio el gran batacazo de la segunda fecha de este fin de semana luego de meterse al estadio Nacional de Tegucigalpa y pegarle feo al Motagua con un categórico 0-3. Este resultado le merma las posibilidades a los azules ya que le quedan dos clásicos contra Olimpia y su visita a San Pedro Sula.

Ahora todos los clubes se centran en la tercera jornada que se jugará en medio de semana con dos partidos vibrantes que podrían ir dilucidando la situación en este recta final del torneo.