Tremenda Sorpresa: Renuncia colombiano Benjamín Romero, comisionado de la Liga Nacional de Honduras

Apenas con cinco meses de su llegada a la Liga Nacional ya que fue presentado el pasado mes de abril, el sudamericano decidió no seguir en el territorio hondureño.

¡Sorpresa! El colombiano Benjamín Romero presentó la tarde de este jueves su renuncia como comisionado de la Liga Nacional Profesional del Fútbol de Honduras.

Mediante sus redes sociales, la Liga notificó que Romero tomó la decisión de renunciar debido a motivos personales ya que se le presentó un asunto de carácter estrictamente familiar que requiere de atención inmediata.

"Lamentamos la situación que atraviesa Benjamín Romero, por lo que manifestamos nuestra comprensión y solidaridad. Estamos convencidos de que hemos ganado en él un amigo más para el Fútbol Profesional de Honduras", señaló la institución encargada de la Liga hondureña.

Romero fue el encargado de implementar un nuevo formato para el actual Apertura 2025-2026 eliminando el cuestionado repechaje en el balompié catracho.

Ahora en la Liga Nacional se clasifican a la liguilla del primero al sexto lugar. Los clubes que sean primeros y segundos al final de las vueltas regulares serán cabezas de serie de las dos triangulares que se jugarán. Del tercero al sexto serán sorteados para ser ubicados en cada triangular. En cada triangular juegan todos contra todos; dos juegos de local y dos de visita, y los ganadores de cada triangular clasificarán a la Gran Final.

Cabe recalcar que Benjamín llegó con una amplia experiencia en las áreas de mercadeo, comercial y comunicaciones; manejo de mercados masivos y elaboración de estrategias, con el fin de captar consumidores finales y asociados.

El Millonarios de Colombia(Director de mercadeo), Alianza Lima de Perú (Gerente de Marketing y Comercial), más las decisiones comerciales y de marketing en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), fueron algunos de los trabajos realizados anteriormente con el que comisionado de la Liga hondureña.

Sin tiempo que perder, en la Liga Nacional señalaron que han comenzado con la búsqueda para tener un nuevo comisionado con el objetivo de asegurar la continuidad de los proyectos de modernización y fortalecimiento institucional que se han impulsado en los últimos meses.