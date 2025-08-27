¿Cómo clasifica el Olimpia primero de grupo y el rival que enfrentaría en cuartos? Solo una catástrofe lo deja eliminado

Los albos estarán recibiendo a un Xelajú de Guatemala que llega ya clasificado a la siguiente etapa y la buena noticia es que el cuadro merengue no depende de otros resultados para conseguir el boleto.

La ventaja que tienen los merengues es que un triunfo por cualquier marcador, les daría la posibilidad de llegar a cuartos con la ventaja de cerrar en casa la llave; esto, además de poder evitar a rivales mucho más peligrosos.

El león tiene una tarea grande la noche de este miércoles en el estadio Chelato Uclés. Los albos se miden al Xelajú MC de Guatemala en la última fecha de la Copa Centroamericana de Concacaf por sellar el boleto y rematar el primer lugar del grupo.

Por el Grupo D, Xelajú es líder con 9 puntos, le sigue Olimpia con 7 unidades, luego está Águila con 4 pts, ya eliminados completan Real Estelí con 3pts y Hércules que tiene cero puntos.

Lo que necesita Olimpia: Ganando o empatando clasifica, tiene la ventaja que también perdiendo y que Águila no gane de visita por 6 goles o mas al Real Estelí se clasifica a la siguiente ronda.

"Esa oportunidad no la vamos a desaprovechar, estamos en nuestra casa con nuestra gente y esperamos que el día de mañana podamos sacar los tres puntos y poder colocarlos en el primer lugar", afirmó el delantero Jerry Bengtson sobre esta posibilidad.

Finalmente, Bengtson agregó: "Tenemos la oportunidad de quedar en primer lugar en nuestra casa con nuestra gente y no lo vamos a desaprovechar. Creo que todo el grupo ya está consciente de eso. Siempre es bueno terminar en primer lugar para por ahí ir a una final, creo que cerrar en casa con nuestra gente que va a ser lo más lindo".

Los cruces de cuartos de final serán de la siguiente forma: Primero vs octavo; segundo vs séptimo, tercero vs sexto y cuarto vs quinto. Si la tabla quedara así; Motagua se enfrentaría al Olimpia en cuartos en un clásico que sería emocionante.