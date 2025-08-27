¿Cómo clasifica el Olimpia primero de grupo y el rival que enfrentaría en cuartos? Solo una catástrofe lo deja eliminado

Por el Grupo D, Xelajú es líder con 9 puntos, le sigue Olimpia con 7 unidades, luego está Águila con 4 pts, ya eliminados completan Real Estelí con 3pts y Hércules que tiene cero puntos.Lo que necesita Olimpia: Ganando o empatando clasifica, tiene la ventaja que también perdiendo y que Águila no gane de visita por 6 goles o mas al Real Estelí se clasifica a la siguiente ronda."Esa oportunidad no la vamos a desaprovechar, estamos en nuestra casa con nuestra gente y esperamos que el día de mañana podamos sacar los tres puntos y poder colocarlos en el primer lugar", afirmó el delantero Jerry Bengtson sobre esta posibilidad.Finalmente, Bengtson agregó: "Tenemos la oportunidad de quedar en primer lugar en nuestra casa con nuestra gente y no lo vamos a desaprovechar. Creo que todo el grupo ya está consciente de eso. Siempre es bueno terminar en primer lugar para por ahí ir a una final, creo que cerrar en casa con nuestra gente que va a ser lo más lindo".Los cruces de cuartos de final serán de la siguiente forma: Primero vs octavo; segundo vs séptimo, tercero vs sexto y cuarto vs quinto. Si la tabla quedara así; Motagua se enfrentaría al Olimpia en cuartos en un clásico que sería emocionante.<b>TABLA GENERAL DE LA COPA CENTROAMERICANA</b><br /><b>EQUIPOS PJ PG Pts.</b><br /><b>1. Xelajú 3 3 9<br />2. Plaza Amador 3 3 9<br />3. Motagua 4 2 8<br />4. Cartaginés 4 2 7<br />5. San Miguelito 3 2 7 </b><br />6. Olimpia 3 2 7<br />7. Saprissa 4 2 7<br /><u>8. Alajuelense 3 2 6 </u><br />9. Independiente 4 2 6<br />10. Municipal 3 1 5<br />11. Antigua GFC 3 1 4<br />12. Diriangen 4 1 4<br />13. Alianza FC 3 1 4<br />14. CD Águila 3 1 4<br />15. Herediano 3 1 3<br />16. Real España 3 1 3<br />17. Real Estelí 3 1 3<br />18. Managua 4 0 0<br />19. CD Hércules 4 0 0<br />20. Verdes FC 4 0 0