El brasileño Gabriel Araújo se olvida de Olimpia y sorprende al fichar por otro equipo de la Liga Nacional de Honduras

<i>"BIENVENIDO BRASILEÑO, GABRIEL ARAÚJO A GENESIS POLICÍA NACIONAL FC </i><i>Un jugador más que se une a las filas de Génesis FC</i><i>El ex jugador de Olimpia, el brasileño Gabriel Araujo de 33 años y lateral izquierdo, refuerza la defensa de nuestro equipo, una contratación importante que se logró gracias a las gestiones de la Directiva de nuestro Club.</i><i>Recordemos que Araujo en su trayectoria por Olimpia, llegó a marcar seis (6) golazos"</i>, expresa el comunicado donde anuncian a <b>Gabriel Araújo </b>como nuevo futbolista de 'Los Caninos'.