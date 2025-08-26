El brasileño Gabriel Araújo se olvida de Olimpia y sorprende al fichar por otro equipo de la Liga Nacional de Honduras

¡Fichaje inesperado! El brasileño Gabriel Araújo se marchó del Club Deportivo Olimpia, equipo del que se despidió en sus redes sociales el pasado 3 de junio, tras finalizar su contrato. Ahora, sorprende al ser anunciado por otro club hondureño. El lateral izquierdo fue multicampeón con los Albos, logrando 5 títulos de Liga Nacional y 1 Concacaf League. El olimpismo nunca olvidará su golazo en la Gran Final ante Alajuelense en Costa Rica que ayudó al Olimpia a conquistar un título internacional.

Sin embargo, Gabriel Araújo Carvalho se olvida del Olimpia y sorprende a todos al ser anunciado como nuevo fichaje del Génesis Policía Nacional, un club que ha experimentado una renovación total, con un plantel diferente, nuevo director técnico y junta directiva. "El exjugador de Olimpia, el brasileño Gabriel Araújo, de 33 años y lateral izquierdo, refuerza la defensa de nuestro equipo. Es una contratación importante que se logró gracias a las gestiones de la directiva de nuestro club", expresa el comunicado oficial del club. El debut del futbolista carioca con el equipo de Luis Alvarado podría darse este sábado 30 de agosto, en el duelo en el que Génesis Policía Nacional será local ante el último lugar de la tabla, el Victoria, en la jornada 7 del Apertura 2025. Cabe recordar que Araújo llegó al Olimpia en 2022 y, desde entonces, se consolidó como una pieza clave en el esquema del equipo. Sin embargo, para este segundo torneo bajo la dirección de Eduardo Espinel, el lateral no entró en los planes del entrenador.

Actualmente, el club de La Paz no atraviesa su mejor momento en el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, ya que se encuentra en la décima posición, apenas por encima del Victoria, que aún no ha sumado ni un solo punto en las primeras seis jornadas del campeonato. La directiva del Génesis PN ha puesto manos a la obra y, en la última semana, ha fichado a dos futbolistas extranjeros: el colombiano Kevin Salazar, procedente del Boyacá Chicó de la Primera División de Colombia, y ayer lunes anunciaron la contratación de otro cafetero, Juan Riascos, quien llega del Club Deportivo Muñiz de Argentina.

COMUNICADO OFICIAL DE GÉNESIS PN