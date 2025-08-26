Rubilio Castillo revela las ofertas que rechazó por Marathón, el curioso número que eligió y se despide del Motagua: "Cerré una etapa"

Román Rubilio Castillo se convirtió en nuevo refuerzo del Marathón para el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El ariete catracho sorprendió con su fichaje al conjunto verdolaga, quien tiene en la mira coronarse campeón en su centenario. El delantero atendió su primera conferencia de prensa con el "Monstruo Verde", donde reveló el motivo de su fichaje por Marathón, el dorsal bíblico que escogió y confirmó que cerró su etapa con Motagua. También analizó sobre la dupla que hará con Alexy Vega, el castigo de los cuatro partidos, las ofertas que rechazó, su respuesta sobre los comentarios negativos tras fichar por el verde y el por qué llegó vestido todo de blanco.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué lo motivo fichar por Marathón?

Muy contento de estar acá, tienen un lindo proyecto. Me motivó el proyecto que presentaron y por la tranquilidad de estar con la familia, de seguir la carrera acá. También el de venir a sumar, a dar lo mejor, es una institución grande. Me uno para los objetivos que el club se ha trazado. ¿Hubo otras propuestas en Honduras?

Sí, claro. Había otras propuestas acá. Nos decidimos por la propuesta de Marathón. Al final tardó un poco, pero estamos contentos. Agradecidos con Dios de dar un paso. ¿Cómo negociaron y es cábala que se haya venido de blanco a la conferencia?

Creo que a la hora de negociar el contrato, ambas partes como la directiva, pusimos de nosotros. Cada uno fue consiente de lo que podía ofrecer. Sabía que tenía la suspensión de los cuatro juegos, llegamos a un feliz término. Y mi vestimenta es por respeto a ustedes y vestirme bien, no es cábala. ¿Qué piensa de los comentarios de los hinchas del Motagua tras decidirse por el verde?

Se respetan. Ante los comentarios que se den, eso lo respeto, pero es mi decisión, estoy en Marathón, he tomado ese paso importante, estoy contento de estar acá. Eso quedó ya en el pasado, palabras de agradecimiento para todos.