Rubilio Castillo revela las ofertas que rechazó por Marathón, el curioso número que eligió y se despide del Motagua: "Cerré una etapa"

<b>¿Qué pasa por la mente de Rubilio Castillo ahora que es el killer verdolaga?</b><br />Creo que como solución no creo tomarlo, solución somos todos, la solución debe basarse en lo que podamos lograr y plasmar.<b>¿No hubo tanto interés en Motagua?</b><br />No sé si hubo interés, creo que eso ya es tema cerrado, estoy entrenando en Marathón, quiero pasar de página, quedo tranquilo con mi consciencia porque se hizo lo humanamente posible, pero decidimos con la familia que es más sano cambiar de aire y es cerrar una etapa llena de éxitos y de muchos sentimientos.<b>¿Qué piensa de las instalaciones del Marathón?</b><br />Son instalaciones de primer nivel, es muy admirable de todo lo que se ha invertido. Nosotros tenemos que demostrarlo del terreno de juego, es un club que está bien, toca exigirnos dentro del terreno de juego. Vengo con la ilusión del campeonato. Esperamos aportar todo el sacrificio posible, lograr el objetivo que todos queremos. Me he encontrado con un grupo que me ha recibido bien.<b>¿Ilusiona la dupla con Alexy Vega?</b><br />Alexy Vega es un gran jugador, no solo Alexy, ilusionan todos, debemos estar enchufados todos. Nosotros debemos de estar mentalizados. Estamos llamados por la experiencia. Messiniti está haciendo las cosas bien, los compañeros merecen respeto.<b>¿Hay algún número en específico?</b><br />El número 77, lo elegimos con la familia. Ese número es por el tema de disposición, es un número bíblico.<b>¿Hubo ofertas de Olimpia o Real España?</b><br />No vale la pena hablarlo. Lo que sí pudo haber sucedido era irme afuera nuevamente, pero era buscar la tranquilidad con mi familia. No quisimos volver a salir y quedarme acá.