Exclusiva: Dereck Moncada, la joya de 18 años, dejará Olimpia y será nuevo legionario. ¡No se va a la MLS!

Aunque su nombre estuvo en la órbita del <b>DC United</b>, que incluso adquirió los derechos para negociar su fichaje dentro de la liga estadounidense, <b>Moncada </b>ha cerrado un acuerdo con otro club extranjero, según ha podido conocer Diario DIEZ.Hasta el momento no se ha revelado ni el nombre del equipo ni la liga donde continuará su carrera, pero lo que es un hecho es que su futuro estará lejos de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/brayan-acosta-ya-estampo-su-firma-con-su-equipo-y-se-queda-una-temporada-mas-mls-AJ28652233" target="_blank">Major League Soccer</a></b>, la primera división de los Estados Unidos.La decisión fue tomada con el apoyo de su familia. Su abuelo, <b>Mario Moncada</b>, comisionado de <b>CONDEPOR</b>, quien ha sido una figura clave en la vida del futbolista, dio el visto bueno para que <b>Dereck </b>haga el salto al fútbol internacional, iniciando una nueva aventura en su carrera.