Exclusiva: Dereck Moncada, la joya de 18 años, dejará Olimpia y será nuevo legionario. ¡No se va a la MLS!

El nombre de Dereck Moncada ha sido uno de los más mencionados en el mercado de traspasos del fútbol hondureño en este 2025 y no es para menos. Con apenas 18 años, el joven delantero se ha ganado su lugar en el Olimpia, el club más laureado en el territorio nacional. Sin embargo, lo que pocos imaginaban es que su futuro está a punto de dar un giro importante: el atacante dejará las filas del club melenudo al finalizar la temporada para embarcarse en su primera etapa fuera del país. Y, lo más sorprendente, es que no será en la MLS, como muchos se lo imaginaban.

Aunque su nombre estuvo en la órbita del DC United, que incluso adquirió los derechos para negociar su fichaje dentro de la liga estadounidense, Moncada ha cerrado un acuerdo con otro club extranjero, según ha podido conocer Diario DIEZ. Hasta el momento no se ha revelado ni el nombre del equipo ni la liga donde continuará su carrera, pero lo que es un hecho es que su futuro estará lejos de la Major League Soccer, la primera división de los Estados Unidos. La decisión fue tomada con el apoyo de su familia. Su abuelo, Mario Moncada, comisionado de CONDEPOR, quien ha sido una figura clave en la vida del futbolista, dio el visto bueno para que Dereck haga el salto al fútbol internacional, iniciando una nueva aventura en su carrera.

La historia de Dereck Moncada no es solo la de un futbolista con talento, sino también la de un joven que lleva sobre sus hombros el peso de un legado importante. Es hijo de Maynor Figueroa, uno de los más grandes en la historia del fútbol hondureño, lo que ha puesto aún más atención sobre sus pasos en el campo. Sin embargo, Moncada ha logrado forjar su propio camino, y no solo en el ámbito nacional, sino también en la selección. En noviembre, con apenas 18 años, se convirtió en el jugador más joven en debutar con la Bicolor en la última fecha FIFA, en los partidos ante Nicaragua y Costa Rica, donde lastimosamente Honduras quedó fuera del Mundial 2026.