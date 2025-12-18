Espinel aclara su futuro tras echar a Motagua y la inquietud más grande: "Sería desagradecido estar pensando..."

Olimpia acaricia la clasificación a la gran final del Apertura 2025 luego de vencer anoche a Motagua en la capital (2-0). Los albos ya suman seis unidades en la Triangular y el próximo sábado jugará la vuelta ante su acérrimo rival, que ya no tiene posibilidades de pelear por el título. Tras finalizar el compromiso, el técnico Eduardo Espinel valoró el triunfo de su equipo en la conferencia de prensa y explicó que han dado "un golpe de autoridad", aunque su máxima preocupación son las bajas que tiene la plantilla blanca por lesión.

También fue consultado sobre su futuro en Olimpia y asegura que tiene contrato, y que en estos momentos ya no piensa en marcharse porque está muy cerca de volver a disputar una final. Progresión de Clinton Bennett "Ya lo hemos hablado sobre este tema de jóvenes que vienen trabajando con nosotros. Les mostré algunos videos míos cuando jugaba de central (risas). Solamente darle consejos por su posición en la que juega, que es sumamente peligrosa. Tiene que estar concentrado. Él se brinda y escucha. Trabaja todos los días para esperar la oportunidad. Son las ganas que tiene de salir adelante, eso lo empuja a tener rendimientos o tener su primera experiencia en un club grande". La enfermería en Olimpia "Es la preocupación más grande. Tuvimos la suerte de que cuando jugamos los dos campeonatos no tuvimos contratiempos, pero sabíamos que nos podía pasar esto por tantos partidos. A Jorge (Álvarez) lo teníamos listo para hoy, pero con lo que pasó ayer en el entrenamiento... Hoy también tuvimos algunas bajas y espero que no sean graves". Dejar fuera a Motagua "Era una de las cosas que hablamos en la charla de hoy, dar un golpe de autoridad, como lo hicimos en San Pedro Sula. Teníamos que proponer y los jugadores entraron convencidos. El rival ofreció buenos momentos, pero en definitiva controlamos el juego. Era una oportunidad linda que teníamos y no podíamos dejarla pasar".