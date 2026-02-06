Kevin Güity no se le achica al América y expone las claves para dar el batacazo en México: "En nivel no estamos largos"

El futbolista también destacó que, en el aspecto físico, los jugadores se sienten en buenas condiciones gracias al trabajo regenerativo, aunque reconoció que la seguidilla de partidos y la corta preparación han sido factores exigentes. Además, Güity consideró que, si bien el conjunto mexicano marca diferencias y pertenece a una liga de alto nivel, el fútbol hondureño y Olimpia no están tan lejos en competitividad y confía en que pueden demostrarlo en la vuelta.

El lateral derecho de Olimpia, Kevin Güity, se mostró confiado en que el equipo todavía tiene opciones de competir y buscar un resultado positivo ante el América, pese a la derrota en la ida, al asegurar que el plantel trabajará para afrontar el duelo en México de la mejor manera.

Sabemos que este fin de semana tenemos un partido muy importante contra la UPN, pues lo vamos a enfrentar de la mejor manera, pues primeramente Dios saquemos los tres puntos e ir con todo contra el América.

Para enfocarse en este partido del fin de semana sabiendo que tienen que volver a enfrentar al América, ¿cómo han sido estos días luego de esa derrota contra el equipo mexicano?

Físicamente me siento muy bien, la verdad, gracias a Dios, pues ahí siempre los profes, los trabajos que nos ponen, más que todo los regenerativos para estar bien para cada partido y sabemos que cada partido es una batalla para nosotros.

En lo personal, Kevin, ¿cómo te sientes también? Porque lo regenerativo, tantos partidos que están jugando seguidos, ¿cómo te sientes anímicamente y también físicamente?

C laro, estamos pensando en la Liga y como en la Concachampions hacer las cosas de la mejor manera, pues sabemos lo importante que es la Concachampions para nosotros, pues tenemos un rival muy fuerte enfrente, pero sí vamos a afrontar los dos partidos de la mejor manera.

¿Qué tan difícil es enfocarse en el campeonato de la Liga cuando se está pensando también en ir a hacer un buen papel allá en México?

F ue una experiencia muy linda la verdad, jugar contra jugadores que han jugado en Europa, pues sí, nosotros sabemos que el rival es el América y pues esperemos el día miércoles ir a México y hacer las cosas de la mejor manera.

Contanos cómo viste esa experiencia de jugar con un equipo como el América, cuando enfrentaste rivales que obviamente superan a muchos y quizás a toda Centroamérica a nivel económico. ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos cómo te cayó.

En lo personal, ¿cómo han visualizado el plantel después de haber perdido ante el América? Viene ese partido ante UPN, pero quizás entonces el enfoque de ustedes está en ese partido de vuelta. ¿Crees que se pueda lograr o cómo está manejando el grupo?

El plantel está bien, la verdad todos estamos trabajando para estar bien para los dos partidos, porque sabemos que en casi ocho o siete días tenemos dos partidos muy importantes, que es el de la UPN y contra el América. Sabemos que en la Liga tenemos dos partidos sin ganar y pues también el partido ante UPN lo tomamos como una batalla muy importante para nosotros porque venimos de no ganar y pues contra el América también es un partido importante. El plantel está de la mejor manera, venimos trabajando día a día para estar físicamente bien.

Haciendo un análisis verdadero, ¿en qué nivel crees que está el fútbol de Honduras? Olimpia corrió bastante contra el América, pero al final la calidad de ellos se impuso demasiado. ¿Dónde crees que está realmente el fútbol de Honduras, el fútbol de Olimpia en cuanto a nivel para competir en una competencia internacional?

En el nivel siento que no estamos tan largos, pues sí sabemos que la Liga mexicana es una liga que casi, digamos, es top, pero no estamos tan largos y es complicado también porque, como lo había dicho, tenemos calendario muy apretado, pues tuvimos una semana de descanso y ya venir igual a la Liga y también jugar un partido de esos con una semana de descanso es complicado para nosotros, pero sí, sí sabemos que no estamos tan largos y pues día a día trabajamos y esperemos la Liga siga creciendo.

El primer tiempo fue muy intenso con el América y vos fuiste uno de los que más corrió, que más pulmón le puso al partido. El profesor Espinel mencionaba que hizo falta intensidad para continuar el mismo ritmo y luego fue ahí cuando ustedes se vinieron abajo. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Qué fue lo que hizo falta en la preparación también que mencionaba él?

Sabemos que la preparación de nosotros no fue la necesaria para enfrentar el partido, pues tuvimos una preparación, digamos, de una semana y ya tuvimos que jugar por la Liga y después jugar con la Champions, es complicado la verdad, no tuvimos una buena preparación para este partido, para este tipo de partidos y pues la verdad es muy importante ahorita contra UPN y sacar los tres puntos porque sabemos que venimos de dos empates y pues primeramente Dios así sea.

Decía el profesor Espinel que viene de un país donde hay hazañas, donde ha logrado hazañas. ¿Qué tan convencido estás tú y qué tan convencido está el equipo de que puede hacer una hazaña en México? Y decía algo más: los equipos grandes no hacen tiempo. ¿Qué nos puede decir de esto?

Vamos a ir a México a enfrentar el partido de la mejor manera, primeramente Dios podamos hacer la hazaña, como dice el profe, pero sí, pues el América en un tramo del partido de nosotros lo tuvimos y pues se dedicaron a hacer tiempo, es normal pues porque ellos están de visita, pero sí, sí, claro, nosotros vamos a ir a México a enfrentar el partido de la mejor manera y primeramente Dios saquemos el triunfo.

Aparte del tema físico, ¿tú crees que a Olimpia le faltó un poco de colmillo, un poco de mística a la hora de enfrentar estos rivales de otro nivel?

Es complicado porque no tuvimos una muy buena preparación y entonces eso se mostró. Entramos al partido, pues en los últimos minutos el equipo como que se venía cayendo y no tuvimos muchos recambios, pero bueno, en el tema físico nos estamos poniendo de la mejor manera para enfrentar todo lo que se viene más adelante.

Consultarte, ¿crees que Olimpia es grande solo por lo que hace en Honduras o debería hacer más en los partidos internacionales?

Olimpia es uno de los equipos más grandes de Centroamérica, pues internacionalmente, como le digo, enfrentar a un equipo mexicano sin una buena preparación es complicado, pero sí, no solamente en Honduras tenemos que demostrar que somos grandes, también tenemos que demostrar en todos los partidos internacionales que somos un equipo grande.

Del torneo pasado a este se fueron varios compañeros que estaban el semestre pasado, no llegaron tantos refuerzos. ¿Crees que ajusta con el plantel que está actualmente para poder ser realmente competitivo en el torneo internacional?

Se fueron varios compañeros y no hubo muchos refuerzos, pero sí, los jóvenes que estamos nos estamos preparando, bueno la mayoría que están somos jóvenes, pero sí, sí, yo siento que sí se ajusta el plantel para ser campeones de la Liga y pelear internacionalmente.