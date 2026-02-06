Así es David Flores, la nueva promesa de Olimpia en el ataque: el futbolista que lo llevó, retos y su ídolo en Honduras

El joven futbolista de Olimpia, David Flores, compartió detalles sobre su camino hasta llegar al primer equipo, recordando que su incorporación al club se dio tras ser llevado para realizar una pretemporada en 2023, donde logró convencer al cuerpo técnico y quedarse en la institución. El atacante también habló de los retos que ha tenido que afrontar, como dejar a su familia y adaptarse a una nueva etapa lejos de casa, al tiempo que destacó que sus metas pasan por seguir sumando minutos, ganarse un lugar, aspirar a la Selección Mayor y, a futuro, poder jugar en el extranjero. Flores, además, se refirió a sus inicios en Roatán, a las personas que lo han apoyado en su carrera y a su intención de aprovechar al máximo cada oportunidad en el club albo.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué significado tiene para ti estar en el primer equipo, debutar y marcar un gol también en el máximo circuito? ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Cómo lo has dimensionado? No, pues agradecido con Dios, verdad, por la oportunidad que me da y seguir trabajando. A seguir trabajando cada día para seguirnos esforzando y seguir sumando más minutos.

¿Qué significa para vos estar en Olimpia? Pues, un amor grande, verdad, porque es el club más grande de Centroamérica. De pocas palabras por lo que vemos, un poco nervioso. Pero para romper el hielo, realmente, ¿qué es lo que estás pasando en este momento en tu vida? ¿Cómo lo estás disfrutando? Disfrutar al máximo, verdad, porque hay que vivir el día a día y seguir esforzándose para estar consiguiendo cosas. Cuéntanos, ¿quién es David Flores? ¿Cómo son tus inicios en el fútbol? Igual, ¿fuera de la cancha quién sos? ¿Qué es de tu vida fuera también para conocer un poco más de tu carrera? Vengo de una isla que se llama Roatán. Ahí inicié mi carrera jugando con Piratas y después pasé a Juventus FC. Después de ahí pasé a Warwick y después pasé para acá. ¿Y fuera de la cancha? No, pues tranquilamente, pasar con los amigos, disfrutar con ellos, salir. Si no, pues estar encerrado ahí en la sede. ¿Y tu ídolo a seguir? Ya sabes, en Olimpia, a nivel internacional. ¿En quién te ves reflejado en ese fútbol que quieres implementar en este Olimpia? Imaginando que quieres hacer historia y dejar tu nombre en esta institución. Me gusta bastante cómo juega el "Toro" Benguché por el esfuerzo que da y la entrega que da. LEA TAMBIÉN: ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Háblanos de tus características. ¿Cuáles son tus mejores virtudes dentro de la cancha y todo? Si manejas los dos perfiles, cuéntanos de tus características. Mi virtud es el juego aéreo, la entrega y mi potencia.

David, cuéntanos qué tuviste que dejar, sacrificar para lograr estar hoy aquí en el Olimpia Pues no es algo fácil, ¿verdad? Porque uno extraña estar en su casa, dejar a la familia allá. Entonces, por un sacrificio, por un logro que se le brinda, hay que aprovecharlo al máximo. Entonces, no lo pensé. ¿Cuáles son tus metas a corto y a largo plazo? ¿Quién es tu referente en el ámbito internacional que tú sigues para poder ser un excelente jugador? Mi meta ahorita es agarrar selección mayor y seguir sumando y poder jugar en el extranjero. ¿Qué te han dicho tus compañeros, los referentes sobre todo? ¿Qué consejos te han dado? Sobre todo los delanteros, que son los que también tienen algo más en común que vos por esa zona de la cancha Ellos me dicen que me siga esforzando el día a día, que no le baje, que siga entrenando mi parte técnica y que disfrute y siga haciendo las cosas de la mejor manera.

David, ¿ya has hablado con Welcome? Tu abuelita nació de las islas y ha hecho una gran carrera. No, no he hablado con él, no mantengo comunicación con él. David, entre otros temas también, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Te ha tocado sufrir? Porque por ejemplo, nos contaba Clinton, no sé si también tenías comunicación con él allá, de que quizás tuvo una vida muy complicada, muy dura en su crecimiento. ¿El caso tuyo cómo ha sido? Pues, yo pienso que mi vida no ha sido tan complicada. Siempre ha estado mi papá ahí para mí y gracias a Dios, a mi familia y a la familia, a Danny McNutt también que me ha apoyado. Entonces, no. Oye, David, en Roatán hay muchos jugadores, porque viene Clinton, ahora vienes vos. Realmente era una isla que teníamos perdida en formación de jugadores, para que nos cuentes un poco y nos digas qué tipo de jugadores hay allá Si en Roatán hay gran cantidad de formación de jugadores, porque viene Clinton, ahora estás vos. ¿Y no habían sido muy exportados jugadores de la isla para el fútbol de la Liga Nacional? No, sí, en Roatán hay bastante talento, sino que yo diría que hay que ir allá a tirar una visoría para que miren que en Roatán sí hay un gran talento.