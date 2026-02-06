Así es David Flores, la nueva promesa de Olimpia en el ataque: el futbolista que lo llevó, retos y su ídolo en Honduras

<b>David, cuéntanos qué tuviste que dejar, sacrificar para lograr estar hoy aquí en el Olimpia</b>Pues no es algo fácil, ¿verdad? Porque uno extraña estar en su casa, dejar a la familia allá. Entonces, por un sacrificio, por un logro que se le brinda, hay que aprovecharlo al máximo. Entonces, no lo pensé.<b>¿Cuáles son tus metas a corto y a largo plazo? ¿Quién es tu referente en el ámbito internacional que tú sigues para poder ser un excelente jugador?</b>Mi meta ahorita es agarrar selección mayor y seguir sumando y poder jugar en el extranjero.<b>¿Qué te han dicho tus compañeros, los referentes sobre todo? ¿Qué consejos te han dado? Sobre todo los delanteros, que son los que también tienen algo más en común que vos por esa zona de la cancha</b>Ellos me dicen que me siga esforzando el día a día, que no le baje, que siga entrenando mi parte técnica y que disfrute y siga haciendo las cosas de la mejor manera.