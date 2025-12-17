¡Confirmado! Brayan Acosta ya estampó su firma con su equipo y se queda una temporada más en la MLS

Confirmado. <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/bryan-acosta-nashville-mls-legionario-honduras-contrato-2026-AO28624411" target="_blank"><b>Brayan Acosta</b> </a>estampó este miércoles su firma y continuará ligado al <b>Nashville de la MLS </b>tras renovar su contrato por un año más con el club estadounidense. Diario DIEZ conoció que el mediocampista hondureño cerró oficialmente el acuerdo, asegurando así su permanencia en el fútbol norteamericano.El exjugador del <b>Real España</b> tuvo una temporada marcada por las dificultades físicas, luego de sufrir una lesión grave a inicios de 2025 que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. Esta situación afectó su regularidad y continuidad, aunque logró recuperarse y volver a competir en la recta final del año.