Oficial: exfutbolista de Olimpia sufre dura noticia en el extranjero y es anunciado de baja para la próxima temporada

El Sporting, que es uno de los equipos más activos en fichaje en las próximas horas, anunciará al argentino Andrés Carevic como nuevo entrenador en sustitución de Mynor Díaz.Además, se ha mencionado que el conjunto josefino podría estar interesado en los servicios de Alexander López, quien está participando con el Olancho FC.<b>BUSCA UN NUEVO DESTINO</b>José Alejandro Reyes anteriormente estuvo en negociaciones con el Comunicaciones de Guatemala en temporadas anteriores, y tras su salida del conjunto tico, estas se podrían reactivar de cara a la nueva temporada.Por su parte, Carlos Pineda, ex de Olimpia no tendría ningún problema, ya que el nuncio del equipo fue claro de quienes se marchan esta temporada.