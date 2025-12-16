Legionarios

Oficial: exfutbolista de Olimpia sufre dura noticia en el extranjero y es anunciado de baja para la próxima temporada

El hondureño mantuvo una regularidad con el equipo y sorpresivamente fue anunciado este día como baja en la institución josefino.

  • Oficial: exfutbolista de Olimpia sufre dura noticia en el extranjero y es anunciado de baja para la próxima temporada
2025-12-16

¡Malas noticias! El mercado de piernas comienza a moverse con los fichajes y bajas de jugadores, donde se incluyen los hondureños por el mundo. Ya se anuncia la separación mediocampista ex jugador de Olimpia, Real España y Génesis, José Alejandro Reyes, quien no seguirá en el Sporting FC de Costa Rica.

El anuncio lo ha hecho público el equipo josefino: "Sporting FC informa que los jugadores Douglas Sequeira, Ian Smith, Yoserth Hernández y Alejandro Reyes no continuarán en el primer equipo masculino", informaron oficialmente mediante sus redes sociales.

Luego han anunciado dos bajas más: La de Adolfo Feoli y la de y Gustavo Feoli.

Diego Vazquez sueña con regresar al banquillo de Honduras: “Tengo la ilusión en algún momento de volver a la Selección”

Asimismo, agradecieron su desempeño en el club: "Agradecemos su compromiso y profesionalismo, y les deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos".

La baja del catracho ya se veía venir tras el anuncia del periodista Kevin Jiménez: "Alejandro Reyes no seguirá en Sporting FC, están definiendo su salida del club josefino. El Comunicaciones fue uno de los clubes que lo quiso el mercado anterior".

Alejandro Reyes tuvo sus inicios en el Olimpia, en 2016, un paso por el Real España entre 2020 y 2023, hasta que llegó al Génesis de Comayagua previo a su primera experiencia en el extranjero.

Oficial: exfutbolista de Olimpia sufre dura noticia en el extranjero y es anunciado de baja para la próxima temporada

El Sporting, que es uno de los equipos más activos en fichaje en las próximas horas, anunciará al argentino Andrés Carevic como nuevo entrenador en sustitución de Mynor Díaz.

Además, se ha mencionado que el conjunto josefino podría estar interesado en los servicios de Alexander López, quien está participando con el Olancho FC.

BUSCA UN NUEVO DESTINO

José Alejandro Reyes anteriormente estuvo en negociaciones con el Comunicaciones de Guatemala en temporadas anteriores, y tras su salida del conjunto tico, estas se podrían reactivar de cara a la nueva temporada.

Por su parte, Carlos Pineda, ex de Olimpia no tendría ningún problema, ya que el nuncio del equipo fue claro de quienes se marchan esta temporada.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Legionarios
|
José Alejandro Reyes
|
Sporting FC
|