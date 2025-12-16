Oficial: exfutbolista de Olimpia sufre dura noticia en el extranjero y es anunciado de baja para la próxima temporada

¡Malas noticias! El mercado de piernas comienza a moverse con los fichajes y bajas de jugadores, donde se incluyen los hondureños por el mundo. Ya se anuncia la separación mediocampista ex jugador de Olimpia, Real España y Génesis, José Alejandro Reyes, quien no seguirá en el Sporting FC de Costa Rica. El anuncio lo ha hecho público el equipo josefino: "Sporting FC informa que los jugadores Douglas Sequeira, Ian Smith, Yoserth Hernández y Alejandro Reyes no continuarán en el primer equipo masculino", informaron oficialmente mediante sus redes sociales. Luego han anunciado dos bajas más: La de Adolfo Feoli y la de y Gustavo Feoli.

Asimismo, agradecieron su desempeño en el club: "Agradecemos su compromiso y profesionalismo, y les deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos". La baja del catracho ya se veía venir tras el anuncia del periodista Kevin Jiménez: "Alejandro Reyes no seguirá en Sporting FC, están definiendo su salida del club josefino. El Comunicaciones fue uno de los clubes que lo quiso el mercado anterior". Alejandro Reyes tuvo sus inicios en el Olimpia, en 2016, un paso por el Real España entre 2020 y 2023, hasta que llegó al Génesis de Comayagua previo a su primera experiencia en el extranjero.