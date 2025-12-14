Legionarios

El motivo por el que el partido del Levante de Kervin Arriaga fue suspendido y la decisión de la Liga Española para 2026

"Te solicito que suspendas el partido para garantizar la seguridad de los aficionados".

    Kervin Arriaga no jugará este fin de semana en la Liga Española. Levante sigue en puestos de descenso.

     Kevyn Oseguera
2025-12-14

El Levante-Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga EA Sports y que debía celebrarse este domingo a las 18:30 horas (11:30 de Honduras) en el Ciutat de València, ha sido aplazado por la alerta roja decretada en Valencia.

La RFEF ha comunicado la decisión tomada este domingo por el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debido a la alerta roja por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas en Valencia emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, solicitó el sábado por la tarde la suspensión del partido por el riesgo de fuertes lluvias y también lo ha solicitado a la RFEF el propio Levante este mismo domingo.

En su escrito, la RFEF explica que concede “a ambos clubes y a la Liga Nacional de Fútbol Profesional un plazo de cinco días hábiles para que, de forma coordinada, propongan nueva fecha y hora para la celebración del encuentro suspendido”.

El Levante baraja el 7 u 8 de enero como posible fecha para enfrentarse al Villarreal

Tras haberse confirmado el aplazamiento del Levante-Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga EA Sports y que debía celebrarse este domingo a las 18:30 horas en el Ciutat de València, el club valenciano entiende que el partido podría celebrarse entre el 7 y el 8 de enero de 2026.

La federación ha dado un plazo de cinco días hábiles para que entre LaLiga y los clubes afectados encuentren una fecha alternativa y fuentes del Levante explicaron que el encuentro aplazado podría jugarse el 7 o el 8 de enero, ya que esa semana no hay previstos partidos de Copa del Rey ni el Villarreal tiene competición europea.

Para que se jugara el 6 de enero tendría que adelantarse el choque que el Levante tiene programado para el 4 de enero en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla correspondiente a LaLiga EA Sports.

