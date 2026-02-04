Romell Quioto vuelve a encontrar el sentido del fútbol y sigue de la mano del gol

Este miércoles 4 de febrero volvió a ser especial para Quioto, quien se encontró nuevamente con el gol en su nuevo equipo. El atacante catracho marcó su segundo tanto desde que llegó al Al-Faisaly, mismos que ha logrado en apenas tres partidos en los que ha tenido participación.

El delantero hondureño Romell Quioto ha resurgido en el fútbol de Arabia Saudita luego de salir del Al-Najma. Tras meses de poca continuidad y protagonismo, el atacante catracho ha encontrado un nuevo aire en el Al-Faisaly , equipo con el que empieza a recuperar confianza dentro del terreno de juego.

El tanto del hondureño sirvió para ampliar la ventaja en el triunfo de su equipo por 4-2 ante Al-Jandal SC. La jugada nació tras un pase recibido al borde del área rival. El "romántico" se acomodó, hizo el espacio necesario y sacó un potente disparo a ras de piso que venció al guardameta, enviando el balón al fondo de la red.

Este buen presente contrasta con el complicado episodio que vivió meses atrás en el Al-Najma. Quioto decidió rescindir su contrato apenas seis meses después de su llegada, luego de no encontrar regularidad ni minutos bajo la dirección técnica del portugués Mário Silva.

La falta de protagonismo llevó al atacante hondureño a buscar nuevos aires con el objetivo de recuperar su nivel y volver a ser determinante. Esa decisión empieza a rendir frutos, ya que en el Al-Faisaly ha logrado reencontrarse con el gol.

En lo colectivo, la victoria también provocó movimientos en la tabla de posiciones. Tras 20 jornadas disputadas, el conjunto de Quioto escaló hasta la séptima posición con 32 puntos, logrados en ocho triunfos, ocho empates y solo cuatro derrotas en la temporada.

Sin embargo, el panorama por el ascenso sigue siendo exigente. A pesar de la mejoría, el Al-Faisaly se mantiene a 19 puntos del líder Abha, por lo que el cierre del torneo será clave si el equipo quiere mantenerse competitivo y seguir soñando con avanzar posiciones.