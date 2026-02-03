Julián Martínez la pasa mal en Portugal y podría irse del equipo de Vinicius Júnior: la dura realidad de los legionarios

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/por-que-se-fue-deybi-flores-al-najma-arabia-saudita-razones-repentina-salida-hondureno-OM29162158" target="_blank">Deybi Flores</a> </b>fue otro de los que sorprendió al quedar como agente libre, ya que el mediocampista hondureño venía siendo titular con el <b>Al-Najma </b>de Arabia Saudita. Sin embargo, el lunes por la tarde fue dado de baja. DIEZ conoció que los motivos se debieron a que el catracho no logró adaptarse al país y no sabía hablar inglés, situación que le complicaba su convivencia dentro del equipo.Por último, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/kervin-arriaga-definido-futuro-europa-cierre-mercado-fichajes-se-queda-levante-liga-espanola-PP29154597" target="_blank">Kervin Arriaga</a> </b>venía siendo titular en el Levante UD de la primera división de la Liga Española, pero luego de los rumores sobre una posible salida al Genoa o Atalanta, el “Misilito” perdió la titularidad y suma tres partidos sin disputar un solo minuto.