Messi tiene nuevo compañero: Inter Miami sorprende al realizar fichaje de joven promesa de Honduras

El fútbol hondureño suma una nueva noticia alentadora en el ámbito internacional. El joven defensor <b>Lesther García </b>dio un paso clave en su carrera al firmar <b>su primer contrato profesional con el Inter Miami</b> CF, club de la MLS, anunció la agencia FutureSoccerOfficial.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/lesther-garcia-la-promesa-de-sangre-catracha-que-ficho-el-inter-miami-y-que-quiere-jugar-para-la-seleccion-de-honduras-KA17602877" target="_blank">Lesther Gerardo García Spencer</a></b>, de 20 años nacido en Miami, Estados Unidos y de padres catrachos, quien venía destacándose en las categorías formativas del conjunto de las Garzas desde su llegada en 2022, fue recompensado por su constancia, disciplina y crecimiento futbolístico, elementos que llamaron la atención del cuerpo técnico y la directiva del club.