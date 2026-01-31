Messi logra su primera victoria del 2026: Inter Miami derrota a Atlético Nacional en su gira de pretemporada por América

En el minuto 36, el equipo de las Garzas tuvo su primera oportunidad para empatar en una jugada en la que Rodrigo de Paul habilitó a Messi, que de media distancia sacó un remate que despejó David Ospina entre aplausos.Tras el descanso, en el que hubo una presentación del cantante colombiano Pipe Bueno, Atlético Nacional cambió a nueve de sus once jugadores y entre los que ingresaron estaba el venezolano Eduard Bello, que jugó este sábado sus primeros minutos con el equipo verdiblanco.El 1-1 llegó al minuto 54 cuando el portero Harlen Castillo, que ingresó por Ospina, regaló el balón en salida y en una muy buena jugada individual Messi, que sacó un remate que se estrelló en el palo. El rebote le quedó a Suárez, que un solo toque mandó el balón al fondo de la portería norte del estadio Atanasio Girardot.El Inter estuvo a punto de anotar el segundo en una muy buena jugada colectiva que empezó De Paul; pasó por los pies del mexicano de origen argentino Germán Berterame, que debutó hoy con el equipo estadounidense, y terminó con un remate desviado de Mateo Silvetti.