Tabla de posiciones MLS 2026: el Inter Miami de Messi presiona al líder y LAFC comparten la cima

Este fin de semana se completó la fecha 4 de la <b>MLS 2026</b> y el alemán <b>Hany Mukhtar</b> anotó el sábado el gol número 25.000 en la historia de la temporada regular del torneo, en una jornada en la que el técnico argentino <b>Gerardo 'Tata' Martino </b>logró su primera victoria al mando del <b>Atlanta United</b> y en la que Leo Messi descansó en el 0-0 del <b>Inter Miami</b>.Fue en el minuto 94 del partido de Columbus cuando <b>Mukhtar </b>aprovechó una asistencia del argentino <b>Cristian Espinoza</b> para firmar el gol del triunfo por 1-0 del <b>Nashville </b>contra el <b>Crew</b>.