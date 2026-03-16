Tabla de posiciones MLS 2026: el Inter Miami de Messi presiona al líder y LAFC comparten la cima

Este fin de semana se completó la fecha 4 de la MLS 2026 y el alemán Hany Mukhtar anotó el sábado el gol número 25.000 en la historia de la temporada regular del torneo, en una jornada en la que el técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino logró su primera victoria al mando del Atlanta United y en la que Leo Messi descansó en el 0-0 del Inter Miami. Fue en el minuto 94 del partido de Columbus cuando Mukhtar aprovechó una asistencia del argentino Cristian Espinoza para firmar el gol del triunfo por 1-0 del Nashville contra el Crew.

Esa diana fue la número 25.000 en la temporada regular de la MLS, en sus 31 años de historia. Por su parte, Miguel Almirón se lució con la camiseta del Atlanta United, al entregar las tres asistencias en el 3-1 de su equipo en casa contra el Philadelphia Union. El paraguayo, que nunca había dado tres asistencias en un partido, se convirtió en el jugador que más pases de gol ha dado con el Atlanta United (38). Emmanuel Latte Lath, Tomas Jacob y Aleksey Miranchuk anotaron los goles decisivos para que el equipo de 'Tata' Martino celebrara los primeros tres puntos de su campaña después de tres derrotas al hilo.

Mientras tanto, el Inter Miami piensa en el Nashville. Las 'Garzas' empataron sin goles ante el Charlotte FC y el capitán Leo Messi no vio minutos. Un partido en el que el español Sergio Reguilón debutó con el conjunto rosa y el técnico Javier Mascherano acabó expulsado en el tiempo añadido por protestar reiteradamente al colegiado. Messi se cayó de la lista con la mirada puesta en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions de Concacaf contra el Nashville, que se disputará el miércoles en Miami tras el 0-0 de la ida.

Por otro lado, James Rodríguez tuvo un complicado debut en la MLS con el Minnesota tras caer goleados ante Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Muller, excompañero del colombiano en el Bayern Múnich. En la Conferencia Este, el New York City y el Nashville de los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta lideran la clasificación con 10 puntos tras conseguir tres triunfos y un empate cada club. El Inter Miami, vigente campéon del certamen, se sitúa en la tercera plaza con siete unidades luego de registrar dos victorias, un empate y una derrota. Y en la Conferencia Oeste, Vancouver Whitecaps se coloca en la cima con 12 puntos al igual que Los Angeles FC. San Diego cuenta con 10 en el tercer escalón.