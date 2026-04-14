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Messi queda impactado: el verdadero motivo por el que Javier Mascherano deja de ser director técnico del Inter Miami

Inter Miami impacta a todos con el comunicado de la salida de Javier Mascherano y revelan el motivo por el que se va del club.

  • Messi queda impactado: el verdadero motivo por el que Javier Mascherano deja de ser director técnico del Inter Miami

    Lionel Messi tiene nuevo director técnico luego de la salida de Javier Mascherano del Inter Miami de la MLS.
2026-04-14

La etapa de Javier Mascherano al frente de Inter Miami CF llegó a su fin, dejando una consecuencia inmediata que sacude al equipo: Lionel Messi se queda sin director técnico en medio de uno de los momentos más exitosos en la historia del club.

El propio Mascherano fue quien confirmó su salida a través de un comunicado oficial que fue publicado por parte del club presidido por David Beckham, en el que explicó que la decisión responde a motivos personales:

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“Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami CF”. El técnico argentino también dedicó palabras de agradecimiento a la institución, al plantel y a la afición: “Quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí (...) pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”.

Mascherano se despide dejando una huella profunda, tanto en resultados como en identidad. Bajo su mando, el Inter Miami vivió una temporada 2025 histórica: conquistó la MLS Cup —la primera en la historia del club— y el título de la Conferencia Este, además de firmar cifras récord con 101 goles en total y 20 en postemporada, algo nunca antes visto en la liga.

En el plano internacional, el equipo también rompió barreras al convertirse en el primer club de la MLS en alcanzar fases eliminatorias del Mundial de Clubes y en lograr una victoria ante un rival europeo en una competición oficial. Desde la dirigencia, el propietario gerente Jorge Mas destacó el legado del entrenador:

“Javier forma parte para siempre de la historia de este Club (...) no solo por haber sido una pieza fundamental en logros inolvidables, como conquistar la MLS Cup o la actuación histórica en el Mundial de Clubes”.

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Mientras tanto, el equipo no pierde tiempo y ya tiene un relevo definido. Guillermo Hoyos asumirá como director técnico del primer equipo de manera inmediata para los próximos compromisos. Hoyos cuenta con una amplia trayectoria internacional, habiendo dirigido en países como Argentina, México, Chile, Bolivia —donde también fue seleccionador nacional—, Grecia y Chipre. Además, tiene experiencia en el desarrollo juvenil tras su paso por el FC Barcelona. Hasta ahora, se desempeñaba como director deportivo del Inter Miami, rol que será asumido desde este momento por Alberto Marrero.

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Redacción web
Redacción Diez

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