Messi queda impactado: el verdadero motivo por el que Javier Mascherano deja de ser director técnico del Inter Miami

El propio Mascherano fue quien confirmó su salida a través de un comunicado oficial que fue publicado por parte del club presidido por David Beckham , en el que explicó que la decisión responde a motivos personales:

La etapa de Javier Mascherano al frente de Inter Miami CF llegó a su fin, dejando una consecuencia inmediata que sacude al equipo: Lionel Messi se queda sin director técnico en medio de uno de los momentos más exitosos en la historia del club.

“Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami CF”. El técnico argentino también dedicó palabras de agradecimiento a la institución, al plantel y a la afición: “Quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí (...) pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”.

Mascherano se despide dejando una huella profunda, tanto en resultados como en identidad. Bajo su mando, el Inter Miami vivió una temporada 2025 histórica: conquistó la MLS Cup —la primera en la historia del club— y el título de la Conferencia Este, además de firmar cifras récord con 101 goles en total y 20 en postemporada, algo nunca antes visto en la liga.

En el plano internacional, el equipo también rompió barreras al convertirse en el primer club de la MLS en alcanzar fases eliminatorias del Mundial de Clubes y en lograr una victoria ante un rival europeo en una competición oficial. Desde la dirigencia, el propietario gerente Jorge Mas destacó el legado del entrenador:

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“Javier forma parte para siempre de la historia de este Club (...) no solo por haber sido una pieza fundamental en logros inolvidables, como conquistar la MLS Cup o la actuación histórica en el Mundial de Clubes”.