Messi queda impactado: el verdadero motivo por el que Javier Mascherano deja de ser director técnico del Inter Miami

“Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami CF”. El técnico argentino también dedicó palabras de agradecimiento a la institución, al plantel y a la afición: “Quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí (...) pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”.<b>Mascherano </b>se despide dejando una huella profunda, tanto en resultados como en identidad. Bajo su mando, el <b>Inter Miami </b>vivió una temporada 2025 histórica: conquistó la <b>MLS Cup </b>—la primera en la historia del club— y el título de la <b>Conferencia Este</b>, además de firmar cifras récord con 101 goles en total y 20 en postemporada, algo nunca antes visto en la liga.En el plano internacional, el equipo también rompió barreras al convertirse en el primer club de la <b>MLS </b>en alcanzar fases eliminatorias del <b>Mundial de Clubes </b>y en lograr una victoria ante un rival europeo en una competición oficial. Desde la dirigencia, el propietario gerente <b>Jorge Mas </b>destacó el legado del entrenador:“Javier forma parte para siempre de la historia de este Club (...) no solo por haber sido una pieza fundamental en logros inolvidables, como conquistar la MLS Cup o la actuación histórica en el Mundial de Clubes”.