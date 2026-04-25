MLS

Messi no apareció y David Ruiz fue titular: Inter de Miami tropieza como local y suelta la cima de la MLS

New England sacó oro en la NU Stadium ante el Inter Miami de Messi. El hondureño David Ruiz salió de titular y jugó 70 minutos

2026-04-25

El Inter Miami CF no pudo pasar del empate en casa tras igualar 1-1 frente al New England Revolution en un encuentro correspondiente a la jornada 10 de l MLS, resultado que mantiene a ambos equipos en la pelea dentro de la Conferencia Este.

El partido se desarrolló con intensidad desde el inicio, con un conjunto visitante bien organizado que supo incomodar al equipo local. Fue así como al minuto 56 apareció Carles Gil, quien aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador y silenciar momentáneamente el estadio.

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Inter Miami reaccionó con cambios ofensivos y mayor posesión del balón, buscando generar peligro constante. La insistencia dio frutos al minuto 76, cuando Berterame apareció en el área para marcar el gol del empate y devolverle la esperanza a “Las Garzas”, que evitaron la derrota en los minutos finales.

Lionel Messi no tuvo su noche más destacada. El astro argentino fue bien controlado por la defensa rival, encontrando pocos espacios y participando menos de lo habitual en la generación ofensiva del equipo.

Por su parte, el hondureño David Ruiz tuvo una participación importante al disputar 70 minutos. El mediocampista mostró entrega en la marca, aunque fue amonestado al minuto 67 tras una falta en el mediocampo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Hoyos se ubica en la segunda posición de la Conferencia Este con 19 puntos, quedando a tres unidades del líder Nashville SC. Inter Miami continúa en la lucha por el liderato, aunque deja escapar una oportunidad valiosa de sumar de a tres en casa

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Redacción web
Redacción Diez

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