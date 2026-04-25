Messi no apareció y David Ruiz fue titular: Inter de Miami tropieza como local y suelta la cima de la MLS

El Inter Miami CF no pudo pasar del empate en casa tras igualar 1-1 frente al New England Revolution en un encuentro correspondiente a la jornada 10 de l MLS, resultado que mantiene a ambos equipos en la pelea dentro de la Conferencia Este.El partido se desarrolló con intensidad desde el inicio, con un conjunto visitante bien organizado que supo incomodar al equipo local. Fue así como al minuto 56 apareció Carles Gil, quien aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador y silenciar momentáneamente el estadio.