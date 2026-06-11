La maldición que por fin rompió México en el Mundial,tres rojas y el 'MVP'

Todo lo que se vivió este jueves en el arranque de la Copa del Mundo 2026 que acabó con la victoria de México sobre Sudáfrica en el Grupo A. Fiesta, expulsiones y goles en el Estadio Azteca.
El Estadio Ciudad de México (Azteca) albergó esta tarde el primer partido del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, y los famosos no se quisieron perdérselo. Marcelo, la leyenda brasileña del Real Madrid, estuvo presente en la inauguración y atendió a varios aficionados fuera del recinto.
Con capacidad para más de 80 mil espectadores, el Estadio Azteca vivió una verdadera fiesta desde tempranas horas de este jueves hasta que finalizó el compromiso con el contundente triunfo del equipo mexicano por 2-0.
Nuestra corresponsal Jenny Fernández desde los palcos del inmueble llevando todos los detalles de este primer encuentro en la Copa del Mundo.
Cuando faltaba una hora de partido, Shakira coronó la inauguración del evento con el tema ‘Dai Dai’ que comparte con el nigeriano Burna Boy, quienes acompañaron con su voz la pasión de aficionados nacionales e internacionales que vibraron en las gradas del Azteca.
Entre cientos de bailarines y vestida en un atuendo amarillo y morado, la cantante colombiana con lentes oscuros abrió esta cancha que será una de las más vistas del mundo con el arranque del partido inaugural.
Con el balón ya en juego, México solo tardó nueve minutos para abrir el marcador ante Sudáfrica. El tanto lo marcó Julián Quiñones con un potente disparo dentro del área que provocó la algarabía de la fanaticada azteca.
Se trata del primer gol que anota el delantero colombiano, nacionalizado mexicano, en las Copas del Mundo. Quiñones atraviesa un gran momento personal, pues viene de convertirse en el máximo goleador de la liga de Arabia Saudita con el Al-Qadsiah, registrando 33 dianas durante la temporada pasada.
Tras completar su proceso de naturalización, Quiñones bebutó con el 'Tri' en noviembre de 2023 y tres años más tarde se convirtió en una pieza destacada, marcando el histórico primer gol del Mundial 2026 en el partido inaugural ante los sudafricanos.
Además de festejar con sus compañeros, Julián celebró su tanto bailando como lo hizo Tshabalala hace 16 años, cuando Sudáfrica y México también inauguraron el Mundial 2010 y empataron 1-1. Vaya recuerdos los que trajo el delantero mexicano.
La primera parte terminó con la mínima ventaja de los locales y la visita se quedaría con uno menos en el arranque del complemento. Sithole le cometió falta como último hombre a Brian Gutiérrez y el árbitro brasileño, Wilton Sampaio, le mostró la tarjeta roja directa.
Se le complicaba la tarde al seleccionado sudafricano por la expulsión del defensor. Se trataba de la primera cartulina roja en la Copa del Mundo 2026 y la afición mexicana lo festejaba desde las graderías.
México aprovecharía la ventaja numérica sobre el campo para firmar el segudo definitivo gracias a Raúl Jiménez. El delantero, que acaba de volver al Wolverhampton, conectó un centro con la cabeza y sentenció el triunfo azteca en el 67'.
Jiménez ha participado en cuatro Mundiales con la selección mexicana (2014, 2018, 2022 y 2026) y hasta hoy tuvo la gran opotunidad de firmar su primer tanto.
Por este motivo y al recordar la figura de su padre quien falleció hace dos meses, el atacante de 35 años no pudo contener las lágrimas y el jovencito Gilberto Mora lo abrazó.
El portero Guillermo Ochoa, que disputa su sexto Mundial pero esta tarde fue suplente, también le dio un emotivo abrazo a Jiménez luego de que marcara su primer gol en un Mundial con el 'Tri'.
Por otro lado, Gilberto Mora hizo historia al convertirse en el jugador más joven en debutar en una Copa del Mundo. Con apenas 17 años y 240 días, el mediocampista de Tijuana ingresó al terreno de juego por Fidalgo solo un minuto antes de que Jiménez anotara el segundo tanto.
Con dos goles en contra y un jugador menos, la tarde se le vino completamento abajo a Sudáfrica cuando Themba Zwane también fue expulsado en en el 84' por un presunto golpe en el rostro de Roberto 'Piojo' Alvarado. El silbante revisó la acción en el VAR y lo terminó echando.
Parecía que México podía liquidarlo con una goleada, pero también sufrió la expulsión de César Montes. El 'Cachorro' vio la roja por una polémica falta cuando fue a cortar una jugada en ataque sudafricano en el 92'.
De esta manera, el equipo mexicno finalmente rompió la maldición tras siete intentos: ganar el partido inaugural de un Mundial. Uruguay 1930 (Francia 4-1 México); Brasil 1950 (Brasil 4-0 México); Suiza 1954 (Brasil 5-0 México); Suecia 1958 (Suecia 3-0 México); Chile 1962 (Brasil 2-0 México); México 1970 (México 0-0 Unión Soviética); Sudáfrica 2010 (Sudáfrica 1-1 México); México 2026 (México 2-0 Sudáfrica).
Julián Quiñones fue premiado con el 'MVP' del encuentro luego de marcar el primer tanto de esta edición mundialista.