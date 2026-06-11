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¡El Azteca es una locura! Así se vive la fiesta previo a la inauguración del Mundial

Chicas bellas, enmascarados, hinchas de otros países, trompetas y bombos en la fiesta de inauguración del Mundial.

11 de junio de 2026 a las 11:19
¡El Azteca es una locura! Así se vive la fiesta previo a la inauguración del Mundial
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¡EL MUNDIAL ES UNA LOCURA! Los hinchas mexicanos pusieron la fiesta en la previa del México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca.

FOTOS: EFE
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¡Bienvenidos al Mundial! Los mexicanos armaron la fiesta con bombos y platillos de cara al inicio del Mundial.

 Isaac Esquivel / EFE
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Un aficionado agita una bandera de México previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México)

 Tomas Pérez / EFE
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Las bellas aficionadas de México animan previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México.

 Tomas Pérez / EFE
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Los colombianos se unieron a la fiesta mexicana en el Estadio Azteca de México. ¡Qué locura!

 Mario Guzmán / EFE
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Aficionados posan este miércoles a las afueras del estadio Ciudad de México a un día de la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica. EFE/Mario Guzmán

 Mario Guzmán / EFE
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¡UPAAAAAAAAAAA! Él llegó identificado con un popular casco afuera del recinto azteca.

 Isaac Esquivel / EFE
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¡Con todo! La famosa foto loca de los hinchas mexicanos en el Estadio Azteca.
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Qué bello se ve el Estadio Azteca. Así se veía a dos horas del pitazo inicial en el recinto mexicano.

 Mario O. Figueroa
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Aficionados animan previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio de Ciudad de México (México).

Isaac Esquivel / EFE
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Aficionados de Colombia animan previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio de Ciudad de México (México).

Isaac Esquivel / EFE
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Ellos le dieron un tremendo besote a la Copa del Mundo afuera del Estadio Azteca.

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Los enmascarados no podían faltar al ambientazo del partido inaugural de la Copa del Mundo.

Isaac Esquivel / EFE
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Un aficionado anima previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México).

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Los aficionados mexicanos abarrotaron el Estadio Azteca, casa de la inauguración del Mundial.

Isaac Esquivel / EFE
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