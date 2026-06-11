¡El Azteca es una locura! Así se vive la fiesta previo a la inauguración del Mundial

¡EL MUNDIAL ES UNA LOCURA! Los hinchas mexicanos pusieron la fiesta en la previa del México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca.
¡Bienvenidos al Mundial! Los mexicanos armaron la fiesta con bombos y platillos de cara al inicio del Mundial.
Un aficionado agita una bandera de México previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México)
Las bellas aficionadas de México animan previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México.
Los colombianos se unieron a la fiesta mexicana en el Estadio Azteca de México. ¡Qué locura!
Aficionados posan este miércoles a las afueras del estadio Ciudad de México a un día de la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica. EFE/Mario Guzmán
¡UPAAAAAAAAAAA! Él llegó identificado con un popular casco afuera del recinto azteca.
¡Con todo! La famosa foto loca de los hinchas mexicanos en el Estadio Azteca.
Qué bello se ve el Estadio Azteca. Así se veía a dos horas del pitazo inicial en el recinto mexicano.
Aficionados animan previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio de Ciudad de México (México).
Aficionados de Colombia animan previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio de Ciudad de México (México).
Ellos le dieron un tremendo besote a la Copa del Mundo afuera del Estadio Azteca.
Los enmascarados no podían faltar al ambientazo del partido inaugural de la Copa del Mundo.
Un aficionado anima previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México).
Los aficionados mexicanos abarrotaron el Estadio Azteca, casa de la inauguración del Mundial.