Messi se cita con la historia: el hito que puede lograr esta noche con el Inter Miami en la MLS

En total, el rosarino registra 899 goles: 672 con el <b>Barcelona</b>, 32 con el <b>PSG</b>, 80 con <b>Inter Miami</b> y 115 con la<b> selección de Argentina</b>. Ahora, estando a punto de entrar en este registro, es indudable una nueva comparación con <b>Cristiano Ronaldo</b>, quien ya tiene 965 dianas, pero teniendo prácticamente dos años más que <b>Leo</b>. Durante la presente temporada, <b>Messi </b>suma tres goles y tres asistencias en tres jornadas. Su gol 900 parece inminente, así que todos los ojos estarán en el delantero. Por su parte, el<b> Charlotte FC</b> quiere arruinarle la fiesta al '10' buscando aprovechar de su localía. Llegan con 4 unidades tras un empate contra<b> St. Louis City</b>, una dolorosa derrota frente a <b>LA Galaxy</b> y su más reciente victoria sobre Austin FC, por lo que llegan encendidos al partido.