Messi se cita con la historia: el hito que puede lograr esta noche con el Inter Miami en la MLS

Inter Miami visita esta noche al Charlotte FC por la fecha 4 de la MLS 2026 y Leo Messi está a las puertas de la historia. El astro argentino podría llegar hoy a los 900 goles en su carrera profesional, un hito que solamente ha podido conseguir Cristiano Ronaldo. Messi buscará que el Charlotte FC sea su presa, ya que ante Nashville en la Champions de Concacaf no pudo anotar en un partido que acabó en empate sin goles.

Carolina del Norte se viste de gala para vivir un duelo en el que ambos equipos quieren escalar en la Conferencia Este, en especial los dirigidos por Javier Mascherano, quienes están defendiendo su título. Inter Miami llega con seis puntos y han ido enderezando el rumbo, pues cayeron en el jornada inaugural contra LAFC. Luego salieron victoriosos ante Orlando City y DC United. Curiosamente, Messi marcó en ambos partidos, por lo que se espera que el capitán logre el tan anhelado gol número 900 de su prestigiosa carrera.

En total, el rosarino registra 899 goles: 672 con el Barcelona, 32 con el PSG, 80 con Inter Miami y 115 con la selección de Argentina. Ahora, estando a punto de entrar en este registro, es indudable una nueva comparación con Cristiano Ronaldo, quien ya tiene 965 dianas, pero teniendo prácticamente dos años más que Leo. Durante la presente temporada, Messi suma tres goles y tres asistencias en tres jornadas. Su gol 900 parece inminente, así que todos los ojos estarán en el delantero. Por su parte, el Charlotte FC quiere arruinarle la fiesta al '10' buscando aprovechar de su localía. Llegan con 4 unidades tras un empate contra St. Louis City, una dolorosa derrota frente a LA Galaxy y su más reciente victoria sobre Austin FC, por lo que llegan encendidos al partido.

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