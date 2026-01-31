¿Está cortado? Luis Castro revela motivo de la ausencia de Kervin Arriaga en el Levante-Atlético: "Ugo lo ha hecho más veces"

El técnico del Levante, Luis Castro, volvió a explicar los motivos por los que el hondureño Kervin Arriaga no apareció en el once titular en el duelo ante el Atlético de Madrid. El mediocampista catracho sumó su tercer partido consecutivo iniciando desde la banca, una situación que ha generado interrogantes entre la afición.

En conferencia de prensa, el entrenador fue enfático al aclarar que la decisión no estuvo relacionada con el rendimiento ni con el estado físico del jugador. “Arriaga está al cien por cien, ha sido una opción mía”, aseguró Castro, dejando claro que el futbolista se encuentra en buenas condiciones y entrenando con normalidad.