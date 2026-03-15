Inter de Bogotá revela el club por el que Dereck Moncada puede fichar en Inglaterra: "Tiene el nivel para estar"

El futuro del joven hondureño, <b>Dereck Moncada, </b>sigue generando expectativa y ahora, <b>Salvatore Simeone</b>, director deportivo del <b>Internacional de Bogotá </b>de Colombia, habló con <i>Fútbol Centroamérica </i>y analizó el potencial del jugador, señalando que podría dar un salto importante en su carrera hacia el fútbol inglés.<b>Simeone </b>considera que el talento del hondureño tiene las condiciones necesarias para competir en una liga tan exigente como la de Inglaterra, donde su estilo de juego podría encajar de buena manera. Además, explicó que la condición de internacional del futbolista podría facilitarle el camino para cumplir con los requisitos necesarios para jugar en ese país.