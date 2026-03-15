Inter de Bogotá revela el club por el que Dereck Moncada puede fichar en Inglaterra: "Tiene el nivel para estar"

El futuro del joven hondureño, Dereck Moncada, sigue generando expectativa y ahora, Salvatore Simeone, director deportivo del Internacional de Bogotá de Colombia, habló con Fútbol Centroamérica y analizó el potencial del jugador, señalando que podría dar un salto importante en su carrera hacia el fútbol inglés. Simeone considera que el talento del hondureño tiene las condiciones necesarias para competir en una liga tan exigente como la de Inglaterra, donde su estilo de juego podría encajar de buena manera. Además, explicó que la condición de internacional del futbolista podría facilitarle el camino para cumplir con los requisitos necesarios para jugar en ese país.

“Para que un extranjero pueda jugar en Inglaterra, debe cumplir con ciertos requisitos de visado laboral, y su condición de jugador internacional le da puntos adicionales para optar por ello. Personalmente, creo que Dereck tiene el nivel para estar en ese fútbol”, comenzó diciendo. El dirigente también mencionó a un club que, a su juicio, podría ser una plataforma ideal para que Dereck Moncada continúe creciendo en el fútbol europeo. Se trata del Wrexham, equipo que actualmente lucha por ascender a la Premier League y que forma parte del mismo grupo de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, mismo presidentes del Internacional de Bogotá. Según Simeone, el club galés podría representar un entorno adecuado para que el joven hondureño se adapte al fútbol inglés y continúe desarrollando su potencial, ya que se encuentran cerca de ascender a la Premier League, primera división de Inglaterra. “El Wrexham, por ejemplo, está peleando por el ascenso, y podría ser un club adecuado para él. Sin embargo, su nivel aún tiene margen de crecimiento. A pesar de su juventud, sus características naturales hacen que sea un jugador interesante para una liga como la inglesa”.